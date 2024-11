Dragons revient au cinéma en 2025 : première bande-annonce du film live

Très attendu par les fans de la célèbre franchise d’animation, le film en live action Dragons se dévoile dans une première bande-annonce remplie de superbes images.

La franchise Dragons s’étend avec un film en live action

La franchise Dragons est l’une des plus prolifiques de DreamWorks Animation. Le studio a produit trois longs-métrages d’animation basés sur les livres pour enfants Harold et les Dragons, écrits par Cressida Cowell. D’autres œuvres situées dans cet univers ont aussi vu le jour. Dont des des séries d’animation, des jeux vidéo et des bandes dessinées. Et un long-métrage, cette fois en live action, sortira l’année prochaine.

Dragons reprendra la trame du premier film d’animation de la franchise. Il sera donc centré sur le jeune viking Harold, qui découvre un jour un dragon blessé et refuse de lui faire du mal, choisissant plutôt de se lier d’amitié avec lui. Très attendu, le long-métrage se dévoile désormais à travers une première bande-annonce.

Harold et Krokmou se rencontrent dans le premier trailer

Le premier trailer de Dragons nous propose de superbes images. Et se concentre sur la rencontre entre Harold et Krokmou. Chargé par son père de partir à la recherche d’un dragon, le jeune homme tombe sur Krokmou et refuse de le tuer. Ce dernier choisit alors de lui faire confiance, ce qui sera la naissance de l’amitié entre les deux protagonistes.

Ce trailer nous permet donc de voir Mason Thames en action. Celui-ci incarne Harold dans le long-métrage. Gerard Butler est aussi présent dans ces images. Alors qu’il doublait déjà Stoïk dans les deux premiers films d’animation de la franchise, l’acteur écossais est de retour dans ce rôle dans cette version en live action. Astrid, qui n’apparaît pas à l’écran, est de son côté interprétée par Nico Parker.

Un film signé Dean DuBlois

Bonne nouvelle pour les fans de cet univers : Dragons a été réalisé par Dean DuBlois, qui avait déjà signé les trois longs-métrages de la trilogie d’animation. C’est même lui qui a écrit le scénario de ce nouveau film.

Dragons est prévu pour l’année prochaine au cinéma. En France, il sortira le 11 juin 2025. Si le long-métrage est un succès, on peut spéculer qu’il aura une – voire même plusieurs – suites. Avant cela, une partie du parc d’attraction Universal Epic Universe, qui sera inauguré à Orlando le 22 mai 2025, sera également dédiée à l’univers de Dragons. Les fans pourront notamment se balader dans une reproduction de l’île de Berk.