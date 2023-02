Dragons : un film live action est en préparation

Trilogie à succès sortie entre 2010 et 2019, "Dragons" devrait désormais passer par la case des prises de vues réelles avec un remake en live action. Une nouvelle aussi excitante que surprenante.

Dragons : la trilogie triomphale de Dreamworks

Le 12 octobre 1994, Steven Spielberg, Jeffrey Katzenberg et Davis Geffen lancent Dreamworks Animation. Ce nouveau studio d'animation a un objectif : concurrencer le mastodonte Disney. Si les débuts sont timides (Fourmiz, Le Prince d'Egypte, Chicken Run), le succès arrive surtout dans les années 2000. En effet, le studio sort la saga Shrek qui est un énorme succès critique et commercial. Durant cette période, certains longs-métrages vaudront également le coup d'œil tels que Kung-Fu Panda et Madagascar. Cependant, vers la fin des années 2000, Shrek le Troisième prouve que le studio s'essouffle et doit chercher de nouvelles idées. C'est dans ce contexte qu'apparaît Dragons.

Ainsi, les réalisateurs Dean DeBlois et Chris Sanders (qui ont anciennement travaillé chez Disney) s'inspirent du roman Comment dresser votre dragon pour raconter une amitié improbable entre un apprenti chasseur de dragons et une bête cracheuse de feu. Le film est rentable avec 472,4 millions de dollars de recettes engrangées pour un budget de 165 millions. Surtout, les retours de la presse sont dithyrambiques. Le film reçoit d'ailleurs trois nominations aux Oscars. Cependant, le meilleur est à venir puisque les deux films suivants Dragons 2 et Dragons 3 auront aussi le même succès.

Globalement, à l'issue des trois films, le public et la critique saluent une saga cohérente, qui a su faire évoluer ses personnages et qui est montée en qualité film après film. À une époque où beaucoup de longs-métrages sont produits sans véritable contenu qualitatif, Dragons est un véritable ovni. Néanmoins, à Hollywood, rien n'est jamais fini pour les franchises qui fonctionnent. Dragons fera donc son retour au cinéma, mais sous une autre forme.

Un réalisateur et une date déjà trouvée

Variety annonce en effet un nouveau film Dragons mais en live action. Si la nouvelle a de quoi surprendre, elle s'inscrit, en réalité, dans une logique mercantile très contemporaine. En effet, Disney a ouvert la voie à un grand nombre de remakes en prises de vues réelles de ses classiques animés. Si la qualité est discutable, le box-office, en revanche, a mis tout le monde d'accord. On se souvient, par exemple, des résultats commerciaux de La Belle et la Bête et Aladdin qui ont respectivement engrangé plus d'1 milliard de dollars.

Dragons 3 : Le Monde Caché ©Universal Pictures

Produit par Universal, ce nouvel opus de Dragons verra le retour de Dean DeBlois à la réalisation. Ce dernier pourra compter sur Marc Platt qui sera le producteur principal du film. Celui-ci a déjà travaillé sur des remakes animés tels que Cruella ou bien encore Aladdin. Gageons qu'il sera d'une aide très précieuse pour le réalisateur. En ce qui concerne le casting, aucune annonce n'a été postée en ce sens. Est-ce que ceux qui assuraient la voix des personnages dans la trilogie animée joueront également dans ce film en live action ? Pas sûr.

Il faudra attendre le 14 mars 2025 pour avoir les réponses définitives à toutes ces questions. Cependant, d'ici là, nous aurons plus d'informations sur ce projet qui s'annonce d'ores et déjà comme l'un des plus excitants de ces prochaines années.