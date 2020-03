Dredd 2 : Karl Urban fait le point sur une potentielle suite

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

En relation Dredd

Le Judge Dredd n’a pas eu l’opportunité de revenir dans un nouveau film depuis celui réalisé par Pete Travis. Karl Urban s’était glissé dans le costume et c’est lui aujourd’hui qui vient donner des nouvelles d’une possible suite. Les fans doivent-ils continuer d’y croire ?

Dans une industrie qui aime s’appuyer sur des univers déjà existants, Judge Dredd n’a pas eu beaucoup d’adaptations au cinéma. La première remonte aux années 90 avec Sylvester Stallone dans le rôle principal. Il a ensuite fallu attendre quasiment vingt ans pour qu’une nouvelle tentative survienne. Écrite par Alex Garland et menée par Pete Travis, elle présentait Karl Urban dans la peau du fameux flic de Mega-City One. Le film essayait de préserver l’ADN des comics avec cette violence omniprésente. On ne sera pas dithyrambique sur le résultat final mais il ne s’agit pas d’un ratage. Les fans pensent de même et une partie d’entre eux réclame le retour de l’acteur sous le casque du Juge.

Karl Urban, que l’on pourra retrouver dans la saison 2 de The Boys, a pu parler d’une suite chez Movieweb et il a toujours envie d’y prendre part :

Écoutez, j’adorerais le faire, je suis sur la même position depuis longtemps. Je ne sais pas si ça va arriver. Je pense que les gens qui détiennent les droits de Dredd, Rebellion, développent quelque chose appelé Mega-City One et ce serait génial de voir plus de Dredd, que ce soit avec ou sans moi. Je suis un fan de Dredd et il y a tellement d’histoires à raconter. Et je ne doute pas qu’un jour ça arrivera. Ce n’est qu’une question de temps.

Une série plutôt qu’un Dredd 2 ?

Nous avons, en effet, déjà entendu parler du projet qu’il cite baptisé en référence à la fameuse citée inventée par John Wagner. Il ne s’agit pas d’une suite mais plutôt d’une série. Rien de bien neuf n’est sorti sur le sujet depuis un moment, au point où on se demande s’il en est toujours question. Si oui, on peut donc s’attendre à ce que le personnage principal soit confié à quelqu’un d’autre et que Karl Urban soit contraint de suivre ça dans la position d’un spectateur.

En mettant des moyens financiers à la hauteur, une série Judge Dredd pourrait enfin rendre justice à l’univers qui a été inventé dans les comics. Il faudra cependant ne pas avoir peur d’embrasser la violence inhérente au sujet et accepter de sortir quelque chose qui ne soit pas destiné à tout le monde. C’est sans doute à cause de ça que personne ne s’est empressé pour des adaptations au cinéma. La crainte d’un échec au box-office fait peur à quiconque met de l’argent sur la table. D’ailleurs, Dredd avait terminé chez nous directement en DTV au lieu de passer par une sortie traditionnelle dans les salles.