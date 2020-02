Ducobu 3 : que pense la presse du retour du roi de la triche ?

Vous avez aimé ? Partagez :

« Ducobu 3 », nouvelle aventure du célèbre cancre, sort dans les salles le 5 février. Après deux opus très moyennement appréciés par la presse française, qu’en est-il de ce troisième film ?

Les adaptations de la bande dessinée Ducobu n’ont jamais eu très bonne presse. En 2011, le premier film obtenait des retours assez négatifs dans l’ensemble, avec une moyenne de 2,1 sur Allociné. Le second, Les Vacances de Ducobu, se défendait davantage avec une moyenne de 2,8. Mais dans les deux cas, le public était suffisant pour motiver les producteurs à développer une suite. Montant quasiment à 1,5 millions d’entrées pour le premier, et dépassant tout juste le million pour le second. Pas des scores monstres, mais suffisant néanmoins pour que sorte le 5 février 2020 Ducobu 3.

Une fois n’est pas coutume, Ducobu en fait voir de toutes les couleurs à Elie Semoun – qui réalise également le film. Mais cette fois, il ne sera pas seul puisqu’il se trouve un rival : « TGV », le roi de la triche 2.0. Deux cancres pour le prix, mais est-ce suffisant pour convaincre (enfin) la presse ?

Un Ducobu passable

Pour Le Parisien, ça passe ! Le média titre assez simplement sa critique « Bon bulletin pour Ducobu 3 » et met trois étoiles au film, estimant que « en dépit d’un ou deux raccourcis nécessaires pour boucler la boucle, le scénario est plaisant. Quant à l’énergie déployée par Elie Semoun dans son personnage d’instituteur hystérico-psychorigide, elle témoigne d’un efficace travail de clown qui mérite sincèrement une excellente note« .

Même son de cloche pour Télé Loisirs qui y voit un film « dans l’ère du temps« .

Ce qui est moins le cas pour Les Inrocks qui titre « Elie Semoun partout, malice nulle part« , tandis que Télé 7 Jours met au film 2 étoiles sur 5 malgré des « Gags très visuels » et « l’envie de jouer avec la transgression et d’aller vers le cartoon« .

Au final Ducobu 3 ne révolutionne pas la saga cinématographique et ne devrait pas devenir une comédie mémorable. Le film est tout de même dans les salles à partir du 5 février 2020.