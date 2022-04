Ducobu Président ! : le dernier de la classe de retour dans la bande-annonce du film

L'éternel tricheur est de retour ! UGC Distribution dévoile une bande-annonce de la comédie "Ducobu Président", réalisée par Elie Semoun, où le célèbre cancre est élu président des élèves !

L'adaptation d'une bande dessinée populaire

À l'origine, L'Élève Ducobu est une bande dessinée créée en 1992 par Zidrou et Godi. La série de BD belge se popularise vite. Et à l'instar des bandes dessinées les plus populaires, comme Astérix et Obélix, Ducobu est adapté au cinéma. En 2011, Philippe de Chauveron tourne ainsi L'Élève Ducobu, puis Les Vacances de Ducobu (sorti en 2012).

Rassemblant à eux deux plus de 2 millions de spectateurs (près de 1,5 millions pour le 1er film et 1 million d'entrées pour le 2e), la saga s'enrichit d'un troisième film en 2020. Comme ses prédécesseurs, Ducobu 3 attire plus d'un million de spectateurs. Cette fois-ci réalisé par Élie Semoun, qui interprète également le professeur Latouche (dans l'intégralité de la série de films).

Ducobu Président ! © UGC Distribution

À chaque nouvel opus, le personnage principal est interprété par un acteur différent. Vincent Claude la première fois, puis François Viette. Mathys Gros enfile le haut rayé noir et jaune dans Ducobu 3. Cette fois-ci, pour le quatrième long-métrage, Gabin Tomasino joue l'iconique dernier de la classe.

Élections truquées ?

De nouveau réalisé par Élie Semoun, Ducobu Président ! suit le cancre dans sa nouvelle classe. Il se joue du professeur Latouche avec de nouvelles tricheries, et est nommé président des élèves. Grâce à son nouveau rôle au sein de l'école, il transforme les salles de classe en cour de récréation. Son slogan : travailler moins pour s'amuser plus. De l'autre côté, et menée par son maître d'école et Léonie Gratin (Adèle Barazzuol), la rébellion se prépare contre les méthodes du président.

Gérard Jugnot, Frédérique Bel, François Levantal, Émilie Caen, ainsi que Loïc Legendre tiennent les seconds rôles de cette comédie enfantine. Dans cette bande-annonce, on repère la même atmosphère installée par Philippe de Chauveron dans le premier film. Ducobu président ! se veut plus déjanté, et plus drôle.

Depuis de longues années, la comédie française aime s'attaquer à l'adaptation de bandes dessinées. Astérix et Obélix, Boule et Bill, Gaston Lagaffe, Les profs... Ducobu Président ! s'ajoutera très prochainement à cette liste. Le film sort le 13 juillet 2022 dans les salles de cinémas.