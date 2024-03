Dune 2 : cet acteur du film a "le coeur brisé"

Alors qu'il avait tourné ses scènes pour "Dune 2" et était heureux de faire partie de ce film-événement, Tim Blake Nelson n'apparaît pas au montage final du film de Denis Villeneuve. Un véritable crève-coeur pour l'acteur.

Dune 2, the place to be

Pour tout acteur, ne pas avoir été choisi pour le casting de Dune, deuxième partie, le blockbuster au succès planétaire de Denis Villeneuve, doit être une lourde déception. Mais il y a encore pire : avoir été casté, avoir tourné ses scènes, et disparaître entièrement du montage final... C'est ce qui est arrivé à au moins deux acteurs, Stephen Henderson et Tim Blake Nelson.

Thufir Hawat (Stephen Henderson) - Dune ©Warner Bros.

Stephen Henderson apparaissait dans le Dune de 2021 dans le rôle du mentat Thufir Hawat. Si les fans de l'oeuvre de Frank Herbert attendaient son retour avec impatience dans le deuxième opus, l'adaptation de Denis Villeneuve a fait le choix de se concentrer sur le Bene Gesserit, excluant ainsi son personnage.

"J'en ai le coeur brisé"

S'agissant de Tim Blake Nelson, celui-ci devait apparaître pour la première fois dans Dune, deuxième partie. Si son rôle n'a pas été officiellement dévoilé, il s'agit très probablement de celui du comte Hasimir Fenring, époux de Lady Fenring, jouée par Léa Seydoux. L'acteur, vu notamment chez les frères Coen et qui alterne cinéma indépendant et blockbusters, s'en est ému au micro de MovieWeb.

Je ne pense pas être libre de dire de quelle scène il s'agissait. Je laisse ça à Denis Villeneuve s'il souhaite l'évoquer. J'ai passé un super moment à tourner cette scène. Mais il a dû la couper parce que le film était trop long. J'en ai le coeur brisé, mais il n'y a aucune rancune. J'ai adoré la tourner, j'ai hâte de faire autre chose avec Denis et on a très sérieusement ce projet.

Henry (Tim Blake Nelson) - Old Henry ©Shout! Studios

Une scène qui restera secrète

Comme l'a indiqué Denis Villeneuve, le très probable Dune 3 devrait faire plus de place aux personnages incarnés par Florence Pugh et Léa Seydoux. Et serait donc l'occasion de voir enfin Tim Blake Nelson dans le rôle d'Hasimir Fenring ? Rien n'est certain. Et ce qui l'est est une déception pour de nombreux fans : on ne verra vraisemblablement jamais cette scène coupée de Dune 2, puisque Denis Villeneuve a expliqué qu'il ne montrerait pas ce qu'il n'avait pas gardé au montage final.