Dune 2 : Denis Villeneuve confirme la présence d'un personnage iconique du roman

Alors que la production du second volet de « Dune » a été officialisée, Denis Villeneuve a confirmé que Feyd-Rautha, l'un des principaux méchants du livre original de Frank Herbert, serait présent.

Dune : le pari gagnant de Denis Villeneuve

Depuis Incendies en 2010, Denis Villeneuve fait partie des réalisateurs les plus respectés de l’industrie. En effet, aucun de ses films ne laisse indifférent, et ce quel que soit le genre. Toutefois, ces dernières années, le réalisateur québécois a relevé de nombreux défis, lorsqu’on lui a confié des projets plus ambitieux. Entre Premier Contact et Blade Runner 2049, Villeneuve s’est ainsi essayé à des blockbusters SF importants. Toutefois, bien que la critique ait une nouvelle fois répondu présent, il n’en fut pas toujours de même pour le public. Blade Runner 2049, par exemple, a déçu au box-office avec seulement 259,2 millions de dollars de recettes engrangées (pour un budget de 150 millions).

Son défi d’adapter Dune provoquait donc à la fois excitation et appréhension. Excitation, car l’œuvre écrite par Frank Herbert est considérée comme un chef-d’œuvre de la littérature SF. Appréhension, parce que tous ceux qui ont tenté de l’adapter sur grand écran s’y sont cassés les dents (Alejandro Jodorowsky, David Lynch). Le défi semblait d’autant plus grand que Denis Villeneuve souhaitait adapter le livre en plusieurs films. Warner Bros ne lui a pas rendu la tâche facile puisqu’il a autorisé la suite de Dune : Partie 1, à la condition que le film fonctionne parfaitement au box-office. Et comme le studio prévoyait parallèlement de le diffuser sur sa plate-forme HBO Max, on pouvait se dire que le pari de Denis Villeneuve était loin d’être gagné.

Pourtant, Denis Villeneuve a réussi son objectif puisque, non seulement le film a très bien marché commercialement, mais la plupart des critiques l’ont d’ores et déjà considéré comme l’un des meilleurs films de 2021. Une seule question maintenant : à quoi s'attendre pour Dune 2 ?

Un célèbre méchant du livre officiellement présent

Si pour cette suite, on est curieux de connaître la relation entre Paul et Chani ainsi que le retour du Baron Harkonnen, les fans du livre seront très attentifs aux premières apparitions d’un antagoniste iconique de l’œuvre : Feyd-Rautha. Ce dernier est le frère de Rabban la Bête et le neveu du Baron Harkonnen. Il est d’ailleurs considéré comme le successeur de ce dernier. Aussi impitoyable et cruel que les autres membres de sa famille, il est réputé pour être un superbe duelliste, ayant remporté de nombreux combats à l’arme blanche. Un adversaire qui devrait donc s’avérer redoutable pour Paul. Entre Rabban, le Baron et Feyd-Rautha, l’héritier de la Maison Atréides devrait avoir fort à faire dans cette suite, toujours réalisée par Denis Villeneuve.

Rappelons que le dernier acteur à avoir interprété ce personnage est le chanteur Sting. Ce dernier y était d’ailleurs allé à fond dans son rôle, lui donnant une incarnation totalement décalée et rock n’roll. Gageons que ce ne sera pas la même chose pour l’adaptation de Villeneuve, qui n’est pas le plus connu pour faire preuve de second degré dans ses longs-métrages.

Dune ©Universal Pictures

Qui donc pour l’incarner ? Certaines rumeurs parlent de Barry Keoghan, vu dernièrement dans Les Éternels. Il y interprétait le super-héros Druig. Le comédien s’est d’ailleurs montré particulièrement intéressé par ce rôle, bien que rien n’ait encore été confirmé.