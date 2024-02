"C'est trop douloureux" : Denis Villeneuve a pris une décision radicale pour Dune 2

Denis Villeneuve s'est exprimé au sujet des scènes qu'il a tournées pour "Dune 2" mais qui n'apparaissent pas au montage final. Et ce qu'il a à en dire pourrait décevoir une partie du public...

Dune 2, le film avant tout

Le 28 février 2024, on pourra découvrir sur les écrans ce qui est annoncé comme un des grands événements de cinéma de l'année : Dune, deuxième partie. Après Dune en 2021, Denis Villeneuve a remis le couvert, poussant tous les curseurs pour offrir un spectacle encore plus ambitieux. Autour de Timothée Chalamet et Zendaya, d'autres talents reconnus ont été conviés pour ce second opus, notamment Austin Butler, Léa Seydoux, Florence Pugh ou encore Christopher Walken.

Dune 2 ©Warner Bros. Pictures

Interrogé par Collider, Denis Villeneuve s'est exprimé sur les scènes coupées de Dune 2, qu'on pourrait potentiellement découvrir par la suite, par exemple dans les éditions DVD et Blu-Ray du film. Mais comme c'était déjà le cas pour Dune, il n'y en aura pas, et le réalisateur a expliqué pourquoi.

Parfois, j'enlève des plans et je me dis : "je ne peux pas croire que je supprime ça". Je me sens comme un samouraï qui ferait hara-kiri. C'est douloureux, donc je ne peux pas y revenir pour créer un Frankenstein et essayer de réanimer des choses que j'ai tuées. C'est trop douloureux. Quand c'est mort, c'est mort pour une raison. Mais oui, c'est un processus douloureux, mais c'est mon boulot. Le film passe avant tout. Je pense que je suis très sévère dans la salle de montage. Je ne pense pas à mon ego, je pense au film. (...) Je pense très sincèrement que quand ce n'est pas dans le film, c'est mort. Je tue des moments chéris et c'est une souffrance.

Une décision logique

En tant que co-scénariste et réalisateur de Dune, deuxième partie - Denis Villeneuve a ainsi décidé de "protéger" le film en lui donnant une seule forme, un seul ensemble d'images. Une manière d'exprimer son désintérêt pour ce qui pourrait être, par exemple, une "fin alternative", l'extension "hors film" d'une de ses séquences, ou une scène "inédite" de son histoire, autant d'images qu'on découvrirait après et autrement que dans le film montré en salles.

C'est une décision finalement logique, bien que le public soit habitué, à plus forte raison pour des blockbusters, à avoir une forme de prolongement d'un film après que celui-ci est sorti dans les salles. Du point de vue des distributeurs, les scènes coupées d'un film sont le moyen d'augmenter sa "durée de vie" auprès du public, et de rendre attractives les éditions physiques d'un film en proposant de "l'inédit".

Cependant, du point de vue de l'auteur et donc en l'occurrence ici de Denis Villeneuve, ce n'est pas une pratique qu'il considère utile - il considère même que c'est "douloureux" - et il souhaite ainsi que seul le film doit exister dans sa version finale montrée au public.