Dune 2 explose tout au box-office

Arrivé il y a moins de trois semaines dans les salles, "Dune 2" réalise un très gros démarrage au box-office, dépassant déjà les recettes totales du premier film sorti en 2021. Il devrait être l’un des succès majeurs de cette année 2024.

Dune 2 frappe fort

Deux ans et demi après son prédécesseur, Dune – Deuxième partie est sorti dans les salles. Reprenant après les événements du premier film, l’intrigue suit Paul Atréides alors qu’il se joint à Chani et à son peuple, les Fremen, tout en préparant sa vengeance contre les responsables de la mort de son père. Le jeune homme va alors devoir faire un choix et éviter que ses pires visions ne se réalisent.

Depuis la sortie de Dune 2, ce dernier est couvert de louanges. Les critiques saluent notamment le travail de Denis Villeneuve, qui a orchestré le long-métrage après avoir déjà dirigé le premier opus. Sur Rotten Tomatoes, le film a récolté 95% parmi les spectateurs et 92% parmi les journalistes. Il n’est donc pas étonnant d’apprendre qu’il fait aussi un carton dans les salles.

L’un des plus gros cartons de l’année ?

Alors que Dune 2 est sorti il y a moins de trois semaines dans la plupart des territoires, Variety rapporte qu’il a déjà dépassé les 494 millions de dollars de recettes au box-office mondial. Il a amassé plus de 208 millions en Amérique du Nord et plus de 289 millions à l’international. Durant le week-end passé, il a aussi franchi la barre des 100 millions de dollars de recettes seulement pour les séances en Imax. Il s’agit du septième long-métrage à réaliser cette prouesse aussi vite.

Dune 2 a également déjà récolté au box-office mondial plus que Dune, sur toute la durée de son exploitation dans les salles. Il faut noter que celui-ci était sorti simultanément sur HBO Max, ce qui lui a très certainement valu une perte significative au box-office sur le territoire nord-américain. Quoi qu’il en soit, et même si nous ne sommes qu’en mars, cette deuxième partie est donc bien partie pour être l’un des plus gros succès de l’année.

Denis Villeneuve veut faire un troisième volet

L’histoire de Dune au cinéma ne devrait pas s’arrêter là. En septembre 2023, Denis Villeneuve avait confirmé à Empire qu’il aimerait réaliser un troisième film situé dans l’univers créé par Frank Herbert. Depuis, il a confirmé la nouvelle à plusieurs reprises. Le cinéaste veut cette fois adapter Le Messie de Dune, la suite du premier livre de cet univers (pour rappel, les deux longs-métrages déjà sortis sont l’adaptation d’un seul roman).

On imagine très mal Legendary Pictures refuser au cinéaste la production de ce nouveau film. On devrait donc bel et bien voir cette histoire adaptée à l’écran. En revanche, il faudra patienter avant de pouvoir la découvrir. Car Denis Villeneuve a expliqué qu’il voulait être sûr d’avoir un scénario solide avant de la réaliser. Il a aussi avoué qu’il voulait diriger un autre film avant de se replonger dans le monde de Dune.