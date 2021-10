Dune 2 : la suite est officiellement annoncée, avec une date de sortie

Quelques semaines après la sortie de "Dune" dans les salles, tout le monde avait compris qu'une suite devait voir le jour. Le peu de suspense qu'il restait vient de prendre fin puisque cette partie 2 vient enfin d'être annoncée de manière officielle.

Denis Villeneuve s'est attaqué au monument Dune

C'était l'un des films les plus attendus de l'année et Dune a fait parler lors de sa sortie dans les salles. Le nouveau long-métrage de Denis Villeneuve n'a pas fait l'unanimité mais c'était difficile tant le matériau de base est riche et adoré par une armée de fans. Il fallait garder en tête que ce Dune devait être la première partie d'un ensemble plus grand. Denis Villeneuve comptait faire deux films pour justement saisir avec ampleur le récit de Paul Atréides. Le jeune homme, incarné par Timothée Chalamet, a connu un début de trajectoire mouvementé. Non seulement sa famille a été trahie mais il doit en plus assumer son statut de messie auprès du peuple Fremen.

Une suite officialisée avec une date de sortie

Dune est à prendre comme une présentation des personnages et des enjeux. Le plus gros morceau arrivera dans une suite qui vient justement d'être annoncée officiellement. Legendary vient de dévoiler que la partie 2 était en développement.

Il se disait que les résultats au box-office de Dune allaient être observés et qu'ils auraient pu conditionner la mise au monde d'une partie 2. Le film n'a pas si bien marché, avec seulement 223 millions de dollars récoltés à travers le monde. Un score décevant mais il faut prendre en compte un contexte très particulier. À cause de la pandémie, Dune a été mis en ligne en même temps sur HBO Max aux États-Unis. La suite sera, normalement, uniquement diffusée dans les salles. On sait d'ailleurs quand celle-ci va débarquer. En plus de l'annonce, on a appris que Dune 2 est attendu dans les salles américaines en octobre 2023. Tout le casting connu sera de retour, tout comme Denis Villeneuve derrière la caméra et Hans Zimmer à la musique.

Dune ©Legendary Pictures/Warner Bros

Ceux qui connaissent l'univers de Dune en version papier savent grosso modo de quoi il va être question dans cette partie 2, avec Paul qui doit s'assumer en tant que prophète et Chani (Zendaya) qui aura une plus grande importante. Avec Denis Villeneuve toujours à la baguette, l'approche formelle ne devrait pas être bousculée. Ce qui ne va pas faire les affaires des détracteurs du précédent épisode...