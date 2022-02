Dune 2 : la terrible Maison Harkonnen au centre de la suite

Plutôt que de prêter ses services à une franchise Marvel ou DC, Denis Villeneuve préfère construire sa propre saga avec "Dune". Suite au succès du premier film, le réalisateur canadien prépare sa suite, et il promet que celle-ci fera une très belle place aux ennemis de Paul et des Atréides : les Harkonnen.

Dune, la deuxième partie se précise

C'est dans le nouveau numéro d'Empire, consacré essentiellement à Moon Knight, que Denis Villeneuve donne quelques détails concernant le très attendu deuxième film Dune. La sortie de cette suite est pour le moment annoncée au 20 octobre 2023, exclusivement au cinéma. Le premier Dune ayant été présenté hors compétition à la Mostra de Venise en septembre 2021, sa suite connaîtra ainsi peut-être les mêmes honneurs. En attendant, le réalisateur a donc confié à Empire que le prochain Dune nous emmènerait à la découverte d'une autre Maison que celle des Atréides : la Maison Harkonnen.

Rabban « la Bête » Harkonnen (David Bautista) - Dune ©Warner Bros.

Denis Villeneuve : "C'est comme une partie d'échecs"

Avant d'évoquer la Maison Harkonnen, Denis Villeneuve fait un petit point d'étape. Concernant le tournage, celui-ci devrait débuter à la fin de l'été 2022. À ce jour, "la conception du film est quasiment terminée (...) et le scénario est écrit." Le réalisateur de Sicario et Blade Runner 2049 se montre très confiant. Il explique en effet que disposer de la même équipe que sur le premier film permet de savoir où ils vont mettre les pieds. C'est effectivement la première réalisation d'une suite à son propre film dans la carrière du canadien. On peut donc se rassurer sur la continuité du traitement de l'univers.

Le point le plus intéressant est que dans cette deuxième partie, on va en voir beaucoup plus des Harkonnen, ennemis jurés des Atréides. Après avoir suivi la destruction d'Arrakeen, la fuite de Paul (Timothée Chalamet) et Dame Jessica (Rebecca Ferguson) et leur rencontre avec les Fremen, place maintenant aux terrifiants Harkonnen !

De nouveaux personnages vont être introduits dans la deuxième partie. J'avais pris une décision très tôt, celle que la première partie serait à propos de Paul Atréides et du Bene Gesserit, et leur première prise de contact avec une culture différentes. Pour la deuxième partie, il y aura beaucoup plus de choses concernant les Harkonnen.

Plus de Harkonnen donc, avec évidemment le retour du terrible baron Vladimir Harkonnen (Stellan Skarsgård), et de nouveaux personnages. On en attend un tout particulièrement, le fameux Feyd-Rautha, neveu favori et héritier du baron Vladimir Harkonnen. Un rôle tenu par Sting dans la version de David Lynch, et dont on ne sait pas encore qui le tiendra dans Dune 2. Barry Keoghan peut-être ? On a hâte de le découvrir.