Dune 2 : le casting se dévoile dans des images inédites

La sortie de "Dune 2" se précise. Avant que l’on puisse découvrir une première bande-annonce, de nombreux clichés inédits du film viennent d’être mis en ligne. On peut notamment y voir certains des nouveaux personnages.

Dune 2 reprendra immédiatement après la fin du premier volet

Après la sortie acclamée de Dune, les fans de l’univers créé par Frank Herbert attendent impatiemment la suite du film de Denis Villeneuve. L’intrigue de celle-ci reprendra immédiatement après la fin du premier volet. On suivra Paul Atreides alors qu’il prépare sa revanche contre ceux responsables de la destruction de sa famille. Mais il devra faire un choix entre son amour pour Chani et le destin de l’univers connu.

Gurney Halleck (Josh Brolin) - Dune : Deuxième Partie © Niko Tavernise / Vanity Fair

Denis Villeneuve a fait revenir la plupart des acteurs majeurs du premier film pour Dune : Deuxième Partie. On y retrouvera donc notamment Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson ou encore Zendaya. Mais plusieurs autres acteurs de renom ont rejoint le casting pour ce deuxième volet. Dont Florence Pugh, Austin Butler et Léa Seydoux. Et leurs personnages se dévoilent dans les premières photos du film.

De nombreuses photos du film dévoilées

Vanity Fair vient ainsi de publier les premiers clichés de Dune 2. Ils mettent en scène certains des principaux protagonistes présents dans le premier film. À savoir Paul, Chani, Gurney Halleck, le Baron Harkonnen, Glossu Rabban, Lady Jessica et Stilgar. Mais on y découvre aussi la Princesse Irulan Corrino, Feyd-Rautha et Lady Margot. Soit les personnages joués par Pugh, Butler et Seydoux (diaporama ci-dessous).





On attend désormais de pouvoir découvrir la première bande-annonce de Dune 2. Les spectateurs présents à la CinemaCon de Las Vegas ont déjà pu la voir il y a peu. D’après le compte Twitter Big Screen Leaks, Warner Bros devrait bientôt la dévoiler au public. On aura alors peut-être l’occasion de voir les nouveaux personnages en action.

Rendez-vous en novembre dans les salles

Quelle que soit la date de sortie de la bande-annonce de Dune 2, il faudra encore attendre plusieurs mois avant de pouvoir découvrir le long-métrage de Denis Villeneuve. Celui-ci sortira le 1er novembre prochain dans les salles françaises. Pour rappel, il n’y aura pas de troisième film, puisque le cinéaste canadien a imaginé son adaptation du roman de Frank Herbert en deux parties.