Dune 2 : un immense acteur américain rejoint le casting

"Dune 2" arrivera au cinéma au mois d'octobre 2023, et son casting donne déjà quelques frissons. En plus de Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya et les acteurs déjà présents dans "Dune", des nouveaux sont arrivés, dont une véritable légende d'Hollywood dans un rôle majeur.

Dune 2, l'aventure continue Avec Dune, sorti en septembre 2021, Denis Villeneuve fait coup double. D'une part, il confirme tout le grand bien qu'on pensait de lui et de ses travaux de science-fiction. Après Premier contact et Blade Runner 2049, deux réussites, il passe en effet au niveau supérieur avec son adaptation très réussie du fameux roman de Frank Herbert. D'autre part, il ouvre enfin la voie pour un développement cinématographique de l'univers Dune, après l'anomalie proposée par David Lynch en 1985. Dune ©Warner Bros. Avec 400 millions de dollars de recettes au box-office mondial, des spectateurs conquis et les studios Warner satisfaits du résultat, 6 Oscars empochés, Dune est une réussite sur tous les plans. L'officialisation d'un deuxième film est donc rapide, et depuis un casting fabuleux se construit pour Dune 2. Christopher Walken rejoint le casting dans un rôle majeur Comme révélé par Deadline, c'est bien l'acteur oscarisé pour son rôle dans Voyage au bout de l'enfer, Christopher Walken, qui rejoint le casting de Dune 2 dans un rôle très important, celui de L'Empereur. S'il est absent à l'écran du premier film, son rôle est déjà crucial, puisque c'est lui qui envoie Leto Atréides sur Arrakis, déclenchant sciemment le conflit avec la Maison Harkonnen. Le rôle de Christopher Walken est celui de Shaddam Corrino IV, à la tête de la Maison au pouvoir dans cette partie de Dune, et donc Empereur de l'univers connu. Christopher Walken ©Abaca Il fait partie des nouveaux venus, parmi notamment Florence Pugh et Austin Butler. Florence Pugh tiendra le rôle d'Irula, qui n'est autre que la fille de Shaddam Corrino IV. On a hâte de voir cette paire à l'écran. Après un premier affrontement entre les Atréides et les Harkonnen, ces derniers menés par le terrible Baron Vladimir (Stellan Skarsgård), Dune 2 s'attardera sur la Maison Corrino, élargissant donc le nombre de protagonistes, histoire de monter encore le niveau. Et étant donné le pedigree de Christopher Walken, nul doute qu'il se montrera à la hauteur et livrera une performance mémorable.