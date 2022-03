Dune 2 : une star de Marvel en négociations pour rejoindre le casting

Suite au succès de son film "Dune", Denis Villeneuve prépare actuellement la suite. On y retrouvera le casting du premier film, composé notamment de Timothée Chalamet et Zendaya, mais augmenté aussi de nouvelles arrivées, comme peut-être celle d'une jeune actrice britannique en pleine ascension.

Dune, le grand succès de Denis Villeneuve

Adapter à nouveau l'oeuvre Dune de Frank Herbert au cinéma était un défi de taille. Un travail titanesque en lui-même, sans compter que l'adaptation de David Lynch en 1984 avait largement refroidi tout le monde sur le sujet. Mais Denis Villeneuve, après Premier Contact et Blade Runner 2049, a réussi un très grand film avec son Dune (notre avis ici), succès critique et commercial avec plus de 400 millions de dollars au box-office mondial. Une performance réalisée en plein pandémie de Covid, malgré sa sortie simultanée sur HBO Max, et qui a préparé le terrain pour Dune 2.

Dune ©Warner Bros.

Pour cette suite, Dune : deuxième partie, annoncée pour octobre 2023, le cinéaste canadien repasse derrière la caméra avec une bonne partie du prestigieux casting du premier film. Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Zendaya et Stellan Skarsgård seront ainsi de retour, et ils pourraient bien accueillir une nouvelle actrice, jeune étoile montante du cinéma international et récemment star d'un film Marvel.

Florence Pugh en approche

Selon les informations de Deadline, l'actrice britannique Florence Pugh, âgée de 26 ans, serait en négociations pour faire partie de l'aventure, et prendre en charge le rôle de la princesse Irulan, fille aînée de l'empereur Shaddam IV de la Maison Corrino, famille impériale jusqu'en 10193. Il s'agit d'un personnage important dans Dune, elle aussi une Bene Gesserit, et qui pourrait jouer dans Dune 2 un rôle central.

Black Widow ©Disney

En effet, dans l'histoire de Dune, après la Révolte d'Arrakis, Paul Atréides (Timothée Chalamet) doit pour des raisons politiques épouser Irulan. Ce qui lui ouvre alors l'accession au pouvoir suprême et fait de lui le Lion de l'Imperium. Un mariage qui n'est que de raison, et que Paul délaisse pour sa relation avec Chani (Zendaya), sa concubine Fremen. Présentée comme un personnage d'une grande beauté mais à la personnalité retorse, la présence d'Irulan implique donc un jeu entre au moins trois des plus grandes maisons dans Dune 2 : la Maison Atréides, la Maison Corrino et la Maison Harkonnen.

Après s'être révélée au monde entier dans le traumatisant et absolument génial Midsommar, Florence Pugh a enchaîné avec Les Filles du docteur March puis Black Widow, préparant ainsi son installation dans la A-List hollywoodienne. Son addition au casting de Dune 2 serait précieuse, et on attend sa confirmation avec impatience.