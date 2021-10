Dune 2 : Warner Bros. lâche enfin quelques informations

Warner vient de balancer les toutes premières informations concernant la suite de « Dune ». Sans surprise, le cinéaste Denis Villeneuve reviendra à la mise en scène du deuxième chapitre du mastodonte « Dune » !

Dune : un succès critique incontestable

Sorti le 15 septembre dernier dans les cinémas français, Dune vient de débarquer sur HBO Max et dans les cinémas américains. Réalisé par Denis Villeneuve, le film adapte évidemment le roman emblématique de Frank Herbert. Porté par un casting proprement hallucinant, notamment composé de Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Jason Momoa, Zendaya ou encore Javier Bardem, Dune reçoit des retours dithyrambiques, que ce soit de la presse comme des spectateurs. Les 2h40 d’épopée n’ont pas refroidi les spectateurs puisque le long-métrage comptabilise pour le moment déjà 129 millions de dollars de recettes au box-office mondial, alors que sa sortie sur le sol américain n'intervient qu'au 22 octobre !

Dune ©Warner Bros

Et même si ce score est en dessous des attentes de la Warner, il devrait logiquement y avoir un deuxième opus. C’est en tout cas ce que confirme Ann Sarnoff, la CEO de Warner Bros.

Un deuxième chapitre est bien prévu

Lors d’un long entretien avec Deadline, Ann Sarnoff s’est étendue sur différents sujets. Elle a en effet parlé de la série Les Soprano, du quatrième film Matrix, ou encore du deuxième chapitre de Dune, le sujet qui nous intéresse ici. À la question « aura-t-on une suite à Dune ? », Ann Sarnoff répond sans détour :

Si vous regardez le film, vous voyez comment il se termine. Je pense que vous connaissez à peu près la réponse à cette question.

C'est une évidence, mais jusqu’à présent Warner n'a pas encore donné officiellement son feu vert à Denis Villeneuve. Cette déclaration est en tout cas une bonne nouvelle pour les fans, pour Denis Villeneuve, mais surtout pour le studio Legendary, qui a financé la majeure partie du budget de Dune. Le cinéaste a également révélé que ce deuxième chapitre allait davantage se concentrer sur Chami, l’héroïne incarnée par Zendaya, et qui se révèle à la fin de la première partie. En attendant, tous les regards sont tournés vers le box-office US de ce week-end, pour étudier la performance de Dune dans les salles, mais également sur HBO Max.