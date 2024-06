Après le succès massif de "Dune 2", le film "Dune 3" déjà annoncé ?

Warner Bros. a fait l'annonce d'un "film événement" de Denis Villeneuve dans les salles en décembre 2026. Une date de sortie qui a toutes les chances de concerner "Dune 3"...

Retour anticipé sur Arakis ?

Et si Warner Bros. Pictures et Legendary avaient décidé d'accélérer le planning ? Alors que Dune 2, sorti le 28 février 2024 dans les salles françaises, a fini son exploitation avec 711 millions de dollars rapportés dans le monde, avec des critiques et des spectateurs ravis du spectacle, il se pourrait bien que Denis Villeneuve soit rappelé plus tôt que prévu pour clore sa trilogie avec Dune 3.

En effet, Warner Bros. Pictures a programmé pour décembre 2026 un film dont le titre est gardé secret, mais qui est sous-titré "un film évenement de Denis Villeneuve". S'agirait-il donc de Dune 3, ou alors de l'autre projet que Denis Villeneuve développe avec Legendary, Nuclear War : A Scenario ?

Le réalisateur québecois avait en effet indiqué vouloir faire une pause vis-à-vis de la saga Dune et réaliser un autre film avant de passer au troisième opus, l'adaptation du roman Le Messie de Dune de Frank Herbert. Dans la mesure où les films Dune comme le projet Nuclear War : A Scenario sont développés par les studios Legendary Pictures, la date de décembre 2026 concerne donc soit Dune 3, soit ce nouveau projet.

Dune 3 sous tension

Si, à la manière de Christopher Nolan avec Oppenheimer, Denis Villeneuve faisait un pas de côté et s'écartait un temps de la super-production qu'est un film Dune, le projet Nuclear War : A Scenario serait sans doute d'un calibre inférieur en termes de budget, d'attentes, et vraisemblablement de casting. En d'autres termes, et ce pourquoi Denis Villeneuve voulait s'accorder cette séquence avant de se mettre à la production de Dune 3, un film avec a priori beaucoup moins de pression pour lui.

À l'inverse, au regard de Dune 3 et particulièrement de son casting composé de "A-Listers"très demandés (Timothée Chalamet, Zendaya, Léa Seydoux, Florence Pugh ou encore Anya Taylor-Joy), la pression est immense. Une pression issue du public, qui attend une conclusion en apothéose, mais aussi des studios eux-mêmes, pour qui Dune 3 est une priorité et doit être rigoureusement planifiée pour pouvoir disposer de tous les talents requis.

Ainsi, et si on n'en est encore qu'à des pronostics, cette date de sortie fixée au décembre 2026 a plus de chances d'être le créneau réservé à Dune 3 qu'à Nuclear War : A Scenario...