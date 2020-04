Dune : David Lynch n'a pas digéré son échec et n'ira pas voir la version de Villeneuve

Le réalisateur David Lynch, qui a dirigé une adaptation de « Dune » dans les années 1980, revient sur son échec et sur le film à venir de Denis Villeneuve. Une chose est sûre : il ne regardera pas cette nouvelle version...

En 1984, David Lynch réalise Dune. Une adaptation du roman culte de Frank Herbert qui a largement divisé ses spectateurs. Le cinéaste a récupéré ce projet complexe, qui était précédemment passé notamment entre les mains de Ridley Scott et de Alejandro Jodorowsky. Le film s'est avéré être un énorme échec financier avec seulement 31 millions de dollars de recettes sur le territoire américain pour un budget de 40 millions.

David Lynch ne regardera pas cette nouvelle adaptation

Pour une partie des spectateurs, Dune est devenu culte. Pour l'autre, c'est le plus mauvais film de David Lynch. On ne tranchera pas cet épineux débat aujourd'hui. Mais plus de trente ans après le film de Lynch, Dune va avoir sa nouvelle adaptation par Denis Villeneuve. Attendu le 23 décembre prochain, le film produit par Warner Bros réunit un casting hallucinant, emmené par Timothée Chalamet. Tandis que le studio a partagé de nombreuses photographies inédites, David Lynch est revenu une énième fois sur sa version.

Lors d'une entrevue avec The Hollywood Reporter, David Lynch a été très honnête par rapport au film de Denis Villeneuve. Lorsqu'on lui a demandé s'il allait regarder cette nouvelle version, sa réponse est claire :

Je n'ai aucun intérêt pour Dune. C'est un chagrin d'amour pour moi. Ce fut un échec et je n'ai même pas eu le director's cut. J'ai raconté cette histoire un milliard de fois. Ce n'est pas le film que je voulais faire. J'aime beaucoup certaines parties mais ce fut un échec total pour moi.

Ainsi, le réalisateur semble avoir conservé un goût amer de cette expérience. Un souvenir douloureux qui ne lui donne aucunement envie de regarder la nouvelle version. Denis Villeneuve promet quant à lui un récit passionnant, qui est en train de créer une énorme hype.