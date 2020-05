Dune : Denis Villeneuve a mis un an à concevoir les vers des sables

Le réalisateur Denis Villeneuve a le souci du détail. Pour son prochain film, « Dune », il a révélé qu'il avait pris plus d'un an pour concevoir les emblématiques vers des sables. Ce qui montre toute son implication dans cette adaptation des romans cultes.

Dune est une série de romans culte de Frank Herbert. Une saga de science-fiction iconique qui a déjà été adaptée en 1984 par David Lynch. En décembre prochain, le cinéaste Denis Villeneuve s'attaque à une nouvelle version du mythe. Un projet très attendu par les amateurs du genre, qui réunit un casting renversant notamment composé de Timothée Chalamet, de Rebecca Ferguson, de Oscar Isaac, de Josh Brolin, de Javier Bardem, de Zendaya, de Dave Bautista ou encore de Charlotte Rampling.

Un véritable souci du détail

Denis Villeneuve est un grand cinéaste, réputé pour être très méticuleux. Il le prouve encore avec un très grand souci du détail. Il a récemment révélé au micro de Empire que son équipe et lui ont consacré une année entière à perfectionner les conceptions des vers des sables, ces créatures cultes de l'histoire :

Nous avons parlé de chaque petit détail qui rendrait une telle bête possible. De la texture de la peau à l'ouverture de la bouche, jusqu'à la manière dont il mange sa nourriture dans le sable. Ce fut une année de travail pour concevoir et trouver la forme parfaite, qui apparaîtrait suffisamment préhistorique.

Ainsi, Denis Villeneuve et son équipe semblent adopter une approche très détaillée de ces créatures. Ils examinent chaque élément de la composition de cet animal pour le récréer le plus fidèlement possible, avec le maximum de crédibilité. Les vers des sables sont des créatures propres à Dune, créés par Frank Herbert. Ils sont également connus sous le nom de « Makers » ou « Shai-Hulud » par les habitants de la planète désertique Arrakis. Ils sont considérés comme des agents de Dieu, leurs actions étant perçues comme une intervention divine. Ils font en moyenne plusieurs centaines de mètres de long - mais certains peuvent dépasser le kilomètre -, et leur bouche fait approximativement 80 mètres de diamètre. Sacrés morceaux.

Dune est attendu le 23 décembre prochain dans nos salles de cinéma. Le projet est décrit comme « un Star Wars pour adultes » par le cinéaste et Warner bros le présente comme « le voyage initiatique d'un héros mythique chargé d'émotions ».