Dune : Denis Villeneuve raconte sa drôle d'inspiration pour les visions de Paul Atréides

À la fin de l'été 2021, Denis Villeneuve livrait sa magnifique représentation cinématographique du roman de SF culte Dune. Un film à l'ambition dantesque, interprété par un casting de stars (Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Stellan Skarsgård, Javier Bardem, etc.). Avec aussi une composition monumentale de Hans Zimmer et une photographie exceptionnelle de Greig Fraser... Tout a été dit sur Dune, et maintenant que l'attention se porte sur Dune, deuxième partie, on peut parler du premier film avec plus de distance. Et en révéler quelques secrets et anecdotes qui prêtent à sourire.

C'est ainsi lors d'une discussion récente entre les nommés aux DGA (Directors Guild Awards) que le réalisateur québecois a raconté comment il avait trouvé l'inspiration pour mettre en images les visions de Paul Atréides. Celui-ci, interprété par Timothée Chalamet, a en effet des hallucinations prémonitoires liées en partie à la fameuse Épice de l'univers Dune. Une conversation qui rassemblait Paul Thomas Anderson, en lice avec Licorice Pizza, Jane Campion réalisatrice de The Power of The Dog, Kenneth Branagh et Steven Spielberg, réalisateurs respectifs de Belfast et West Side Story. Excusez du peu.

Au cours de la conversation, le réalisateur Jeremy Kagan, qui anime la conversation, demande à Denis Villeneuve comment il a conçu les pouvoirs des personnages de Dune, et notamment les fameuses visions. Celui-ci feint alors poliment une gêne avant de donner une réponse impliquant son fils et un gâteau à la banane mélangé avec de la marijuana (à 1'14''44 dans la vidéo ci-dessous). Une pâtisserie de la fameuse catégorie "space cake" donc.

Une chose qui m'a énormément aidé pour diriger Timothée, c'est mon fils qui avait préparé un gâteau à la banane, quelques mois avant le tournage. Et ce gâteau était très "épicé". J'ai eu le pire "bad trip" de ma vie (rires). Ça semble stupide mais c'est important d'expérimenter soi-même parfois. Et ce "bad trip" à la marijuana m'a beaucoup aidé pour expliquer les visions à Timothée, et l'état de conscience que je recherchais pour le personnage.