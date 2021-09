Dune : Denis Villeneuve veut débuter le tournage de la suite très vite

Après l'adaptation de David Lynch en 1985, le roman culte de Frank Herbert est de nouveau porté sur grand écran. Cette fois, c'est le cinéaste québécois Denis Villeneuve qui se charge d'adapter cette oeuvre emblématique de la science-fiction.

Dune est sorti ce mercredi 15 septembre et a reçu des critiques dithyrambiques (voir notre critique de Dune). Porté par un casting monstrueux, notamment composé de Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Jason Momoa, Javier Bardem, Josh Brolin, Dave Bautista, Zendaya, Charlotte Rampling ou encore Stellan Skarsgard, Dune est une odyssée spatiale hallucinante, qui a déjà fait couler beaucoup d'encre.

Mais le long-métrage de Denis Villeneuve n'est que la première partie d'une histoire découpée en deux chapitres. Pour le moment, la suite n'a pas encore de date de sortie, mais le réalisateur voudrait rapidement se mettre au travail dessus. Dès 2022. Il faut dire qu'il reste encore beaucoup à raconter sur l'épopée spatiale de Frank Herbert. Et les spectateurs qui ont déjà vu le premier opus attendent de pied ferme cette suite !

Lors d'une récente table ronde lors de la 78e Mostra de Venise, Denis Villeneuve s'est exprimé sur la conception de la suite de Dune. Il a révélé vouloir adapter la seconde moitié de son drame spatial dès l'année prochaine :

Dans cet esprit, le réalisateur a ajouté qu'il attendait simplement le feu vert de Warner Bros pour débuter la production de Dune – Partie 2. Évidemment, Denis Villeneuve, en tant que cinéaste prévoyant, a déjà tout planifié :

Si jamais il y a de l'enthousiasme et que le film passe au vert le plus tôt possible, je dirais que je serais prêt à tourner en 2022, c'est sûr. J'adorerais parce que je suis déjà prêt, je veux le porter à l'écran dès que possible.