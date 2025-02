Dune : excellente nouvelle pour le troisième film, ça approche !

Après une adaptation triomphante de "Dune" découpée en deux parties, Denis Villeneuve prépare un nouveau film basé sur la suite de l’histoire de Paul Atréides. Et le tournage de ce long-métrage pourrait commencer plus tôt que prévu.

Denis Villeneuve prépare Le Messie de Dune

Denis Villeneuve a fait très fort en adaptant Dune. Alors que le livre de Frank Herbert avait la réputation d’être inadaptable, le cinéaste québécois a récolté les louanges de la majorité du public lorsqu’il a dévoilé ses deux films basés sur cette histoire, en 2021 puis en 2024.

Avec un tel triomphe, les rumeurs sur une adaptation de la suite de l’histoire de Paul Atréides n’ont pas tardé à circuler. Puis, en avril 2024, l’adaptation du deuxième livre de Frank Herbert dans cet univers, Le Messie de Dune, a été officialisée. À cette époque, nous vous avions expliqué que Denis Villeneuve souhaitait toutefois tourner un autre film avant celui-ci. Mais le scénariste et réalisateur pourrait avoir changé d’avis.

Un tournage finalement prévu pour cette année ?

La cérémonie des BAFTA (l’équivalent britannique des Césars) se tenait ce dimanche 16 février. Journaliste pour Deadline, Baz Bamigboye était présent à la soirée organisée avant la cérémonie. Et il a ensuite partagé une information importante entendue pendant cette soirée.

Dans son récapitulatif de la soirée pré-BAFTA pour Deadline, Baz Bambigboye assure ainsi que quelqu’un lui a fait un aveu important sur le troisième film Dune de Denis Villeneuve. Cette source lui a ainsi expliqué que le tournage du long-métrage débuterait finalement au moins de juin prochain, et non pas en 2026.

Le film pourrait sortir en 2026

Si l’information de la source citée par Baz Bamigboye est vraie, elle représente donc une excellente nouvelle pour le film de Denis Villeneuve. Car si ce dernier avait bel et bien choisi de se pencher sur un autre projet avant celui-ci, il aurait fallu patienter longtemps avant de pouvoir voir son adaptation de Le Messie de Dune.

Or, si le tournage débute bel et bien cette année, on peut espérer découvrir Le Messie de Dune en 2026. Il convient toutefois d’attendre une communication officielle de la part de Warner Bros. pour en être certain. D’ici-là, vous pouvez toujours revoir les deux premiers Dune portés par Timothée Chalamet. Ainsi que la première saison de la série Prophecy, dévoilée l’année dernière. Celle-ci sera suivie d’un deuxième chapitre, dont la date de sortie n’a pas encore été révélée.