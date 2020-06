Dune : le directeur de la photographie promet que le film sera différent de Star Wars

Le directeur de la photographie de « Dune » Greig Fraser, qui a également travaillé sur la franchise « Star Wars », promet que le film de Denis Villeneuve sera différent de cette dernière, et assure que le rendu esthétique ne sera pas le même.

Le 23 décembre prochain, le réalisateur Denis Villeneuve va proposer une nouvelle adaptation de Dune, le roman culte de Frank Herbert. 35 ans après la version de David Lynch, Warner Bros décide d'offrir au public une nouvelle lecture de cette œuvre emblématique de la science-fiction moderne.

Récemment, le cinéaste a comparé Dune aux films Star Wars. Il qualifiait son œuvre de « Star Wars pour adultes ». Les premiers visuels partagés par la production offrent effectivement quelques similitudes avec la saga initiée par George Lucas. Il a notamment assuré que l'aspect géopolitique sera développé. Enfin, l'acteur Jason Momoa a également comparé son personnage à Han Solo. Ainsi, Greig Fraser est le premier à équilibrer les choses, en assurant que, personnellement, il proposera autre chose que son travail sur Star Wars.

Greig Fraser, le directeur de la photographie de Dune, a en effet déjà travaillé sur la franchise Star Wars. Il est notamment l'homme derrière la photo de Rogue One, et a officié sur quelques épisodes de The Mandalorian. Greig Fraser est donc l’œil derrière la photographie de Dune. Il succède ainsi au grand Roger Deakins, qui s'est souvent associé à Denis Villeneuve sur des films comme Prisoners, Sicario et le magnifique Blade Runner 2049.

De Star Wars à Dune, il n'y a qu'un pas

Lors d'une récente interview avec Collider, Greig Fraser a déclaré qu'il était conscient de la pression que représentait un mastodonte comme Dune. Il a également promis que sa photo allait être très différente de l'esthétique de Star Wars :

J'ai dû faire abstraction de Star Wars quand je faisais Dune. Mais ce n'était pas spécialement difficile. Denis et moi avons clairement discuté de l'apparence du film, ainsi que de ses formats et de son approche esthétique. Il n'a donc pas été difficile de dévier et de changer de voie. Il y a évidemment quelques similitudes, comme les déserts. Écoutez, je suis sûr que George Lucas a été inspiré par le roman Dune quand il a fait Star Wars. Je ne sais pas si c'est un sacrilège d'en faire la comparaison, mais il y a beaucoup de similitudes dans certains domaines. Donc il a certainement été influencé par le roman. J'ai donc fait attention de ne pas me répéter. Pas seulement pour le film, mais aussi pour mon propre plaisir. Je déteste faire deux fois la même chose.

Il est vrai que certains éléments de l'univers Star Wars rappellent fortement Dune, notamment Tatooine. De plus, toute la première partie de l'épisode VI Le Retour du Jedi, justement sur cette planète, offre une esthétique très proche de ce qui est décrit par Frank Herbert.

Ainsi, Greig Fraser promet que son travail sera différent. Il assure qu'il ne se répétera pas et compte bien offrir un rendu éloigné de ses précédentes œuvres. On le croit, au vu de sa filmographie hétéroclite. Il a travaillé sur des films très différents de Blanche-Neige et le Chasseur à Zero Dark Thirty. Et sa précision se ressent même au sein de la saga Star Wars. Dans Rogue One, il a abordé le film avec des nuances assez boueuses, pour donner l'apparence d'un film de guerre crasseux, alors que The Mandalorian est axé sur une approche western.

Bien sûr, la planète désertique Arrakis sera inévitablement comparée aux mondes de sable de Star Wars comme Tatooine ou Jakku, mais on fait confiance à Greig Fraser pour proposer une approche visuelle inédite. Rendez-vous le 23 décembre.