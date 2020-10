Dune : le film est décalé à 2021, entraînant un report de The Batman

Il ne restait que lui. Le "Dune" de Denis Villeneuve paraissait cramponné à sa date de sortie du 23 décembre prochain, malgré le contexte. Il aura aussi capitulé, tout comme "Mourir Peut Attendre" dernièrement. Le film vient d'être reporté tout logiquement à une date lointaine en 2021, ce qui provoque un report également de "The Batman."

Denis Villeneuve se risque à adapter Frank Herbert

Prendre des risques, Denis Villeneuve l'a fait avec Blade Runner 2049. Autant rester dans la science-fiction en tentant de porter sur grand écran l'univers de Dune, célèbre saga littéraire de Frank Herbert. La précédente adaptation par David Lynch est plus connue pour ses problèmes extra-cinématographiques que pour son contenu. Denis Villeneuve a, d'après ce que l'on sait, eu une vraie liberté pour faire ce qu'il souhaitait. La Warner lui laisse la latitude qu'il demande mais son nouvel essai est probablement le plus cher de sa filmographie. Il faudra assumer au moment de se confronter à la réalité du box-office.

Pour mettre toutes les chances de son côté, il a rassemblé un casting qui vend du rêve. Thimothée Chalamet campe Paul Atréides, le fils du duc Leto (Oscar Isaac) et Dame Jessica (Rebecca Ferguson). Quand son père est trahi, le jeune homme va devoir accepter d'embrasser la destinée héroïque qui lui est promise. Javier Bardem, Zendaya, Josh Brolin, Charlotte Rampling, Stellan Skarsgard, Dave Bautista et Jason Momoa sont les autres stars qui seront à l'affiche de ce film dans des rôles principaux. Denis Villeneuve n'a pas pu faire rentrer tout le premier livre dans un seul long-métrage et va faire une suite. Mais avant de voir aussi loin, attendons déjà de voir celui-ci.

Presque une année à attendre pour découvrir Dune

On a vu les gros films prévus pour les derniers mois de 2020 tomber les uns après les autres. Après la réussite financière très mitigée de Tenet, plus personne ne veut prendre le risque d'arriver dans ces conditions. Black Widow et Mourir Peut Attendre ont filé en 2021. Il ne reste que Wonder Woman 1984 qui a été reporté au 30 décembre prochain, en lieu et place d'une sortie en septembre. En décalant ce blockbuster à cette période, la Warner disait quasiment qu'elle allait reporter Dune prévu le 23 décembre car on ne voyait pas ces deux blockbusters se faire concurrence.

L'évidence s'est confirmée avec un report du blockbuster de Denis Villeneuve. Le film vient d'être envoyé à une date beaucoup plus lointaine. Un choix sage, pris bien avant d'approcher de la date que l'on connaissait. Ce qui permet de ne pas avoir à faire un changement de dernière minute après une phase de promotion qui coûte de l'argent pour rien. Rendez-vous désormais le 1er octobre 2021 pour nos amis américains. Ça fait un sacré bout de temps supplémentaire à attendre pour voir un film qui doit être fini (ou presque).

Rien n'a été annoncé pour la France mais la sortie devrait intervenir le mercredi juste avant, le 29 septembre. Date qui paraît étrange car The Batman, distribué aussi par la Warner, est déjà à cette place. On en revient à la même situation qu'avec Wonder Woman 1984 et effectivement le studio n'a aucun intérêt à utiliser deux cartouches majeures à la même période.

Pour aérer le calendrier, le film de Matt Reeves vient lui aussi de subir un report. Un effet domino regrettable, qui ne cesse d'accroître le temps qui nous sépare des films que l'on attend avec impatience. Pour The Batman, il y a de quoi pester car il passe de septembre 2021 à mars 2022 ! La Warner effectue aussi des changements pour The Flash et Shazam 2. Le premier devait arriver en juin 2022 et sortira à la place en novembre de la même année. Il prend la place du second, qui est planifié désormais à juin 2023. Seule bonne nouvelle à noter : Matrix 4 est avancé à décembre 2021 alors qu'il était attendu pour avril 2022. On aura au moins gagné ça. Jusqu'au prochain report ?