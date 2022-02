Dune : Oscar Isaac raconte comment il a piégé Denis Villeneuve sur le tournage

Super-production ou pas, Oscar Isaac entend bien animer le plateau de tournage comme il l'entend. Il a ainsi révélé avoir fait une blague à Denis Villeneuve, son réalisateur et metteur en scène sur le film "Dune", juste après le tournage de sa séquence où il apparaît nu.

Dune : Oscar Isaac assure l'ambiance

On a pu reprocher à Dune, le film de Denis Villeneuve et adaptation du légendaire roman de SF, une brutalité dans son univers et une trop grande froideur dans le traitement des personnages. Un reproche qui est partiellement fondé mais qui n'enlève rien à sa très grande réussite (notre critique ici). Voire même une caractéristique qui prépare au mieux l'arrivée du deuxième film Dune.

Mais si le film semble d'une grande maturité, se développant avec un élégant sérieux, il apparaît que sur le tournage l'ambiance était bien plus détendue, comme en atteste le récit d'Oscar Isaac. Celui-ci joue dans Dune le duc Leto Atréides, seigneur de la Maison Atréides, compagnon de dame Jessica (Rebecca Ferguson) et père de Paul (Timothée Chalamet). Et l'acteur américano-guatémaltèque s'est montré particulièrement facétieux, comme il l'a révélé dans une interview à Entertainment Weekly.

Dune ©Warner Bros.

"J'ai glissé mon cache-sexe dans sa poche"

Revenant sur différents aspects du film, Oscar Isaac évoque la poésie de Dune. Aussi, la manière dont Denis Villeneuve s'est approprié cet univers, ainsi que la performance "terrifiante" de Stellan Skarsgård. Mais il a aussi souligné le fait qu'ils avaient tous pris beaucoup de plaisir et ri en faisant ce film, anecdote à l'appui :

À un moment, alors que Denis ne regardait pas, j'ai "peut-être" glissé mon cache-sexe dans sa poche, juste pour qu'il garde quelque chose de moi avec lui quand je partirai. Juste un petit mouchoir un peu moisi.

Oscar Isaac a effectivement une scène dans Dune dans laquelle il apparaît entièrement nu, même si le jeu d'ombres et le cadre laissent dans l'obscurité ses parties intimes. Pour tourner ces plans, les acteurs et les actrices utilisent couramment des cache-sexes. Et pour les hommes, comme l'énonce Oscar Isaac en VO, en l'occurence une "c**k sock". Qu'on peut traduire littéralement par "chaussette à b**e".

Leto Atréides (Oscar Isaac) - Dune ©Warner Bros.

On ne connaît pas la réaction du réalisateur à la découverte du précieux objet aimablement confié par Oscar Isaac. Mais en tout cas l'acteur semble lui assez fier de son petit canular.