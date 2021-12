Dune : Rebecca Ferguson dévoile une scène coupée

À l'occasion de l'anniversaire de son acolyte de "Dune" Timothée Chalamet, l'actrice Rebecca Ferguson, qui interprète sa mère dans le film de Denis Villeneuve, a partagé une image issue d'une scène coupée du long-métrage.

Dune : le succès SF de 2021

Présenté en avant-première mondiale au festival de Venise en septembre dernier, Dune de Denis Villeneuve a connu un joli succès en salles. Sorti le 15 septembre 2021 en France, le film adapté de l'oeuvre de Frank Herbert, a dépassé les trois millions d'entrées sur notre sol. Il s'agit du troisième plus gros succès de 2021, derrière Spider-Man : No Way Home et Mourir peut attendre. Dans le monde, le film a récolté près de 400 millions de dollars, pour un budget de 175 millions.

Timothée Chalamet (Paul Atreides) - Dune © Warner Bros

Dune suit l'histoire de Paul Atreides (Timothée Chalamet), un jeune homme aussi doué que brillant, voué à connaître un destin hors du commun qui le dépasse totalement. Car s'il veut préserver l'avenir de sa famille et de son peuple, il devra se rendre sur la planète la plus dangereuse de l'univers – la seule à même de fournir la ressource la plus précieuse au monde, capable de décupler la puissance de l'humanité.

Il est aidé dans sa quête par des alliés, à commencer par sa mère, interprétée par Rebecca Ferguson.

Rebecca Ferguson dévoile une scène coupée

La dynamique du film de Denis Villeneuve repose beaucoup sur le duo formé par Ferguson et Chalamet. En effet, cette relation mère/fils donne au récit une dimension émotionnelle puissante. L'histoire est celle de Paul, mais également celle de sa mère, qui doit le laisser voler de ses propres ailes, malgré les dangers qui l'entourent.

À l'occasion de l'anniversaire de Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson a posté sur son compte Instagram une image tirée d'une scène coupée de Dune :

Il s'agissait d'une scène dans laquelle Lady Jessica enseignait à son fils l'art du combat au couteau des Bene Gesserit.

C'est toujours bizarre quand une scène que tu adores n'est pas dans le montage final. J'espère qu'un jour vous pourrez la découvrir (...)

a déclaré Rebecca Ferguson. Peut-être que cette séquence figurera dans les bonus d'une future édition vidéo ?