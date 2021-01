Dune, The Suicide Squad, Conjuring 3 : nouvelles images des futurs films Warner

Warner insiste avec ses sorties en simultané et nous le fait savoir avec une nouvelle vidéo qui rassemble tous les futurs titres à venir en 2021. L'occasion de découvrir des images inédites de "The Suicide Squad", de "Dune" ou encore de "Conjuring 3 : sous l'emprise du diable".

Une belle année à venir chez Warner

Il faudra que nos voisins américains se fassent une raison, Warner ira au bout de sa stratégie établie pour 2021. Soit la sortie de chaque film dans les salles et sur HBO Max en même temps. Les abonnés de la plateforme pourront voir ces œuvres pendant une durée de 31 jours à partir de la sortie sur les écrans. Sans qu'aucun coût additionnel ne soit demandé. Une offre alléchante, avouons-le, qui n'en reste pas moins contestable sur plusieurs aspects.

Le studio affirme sa stratégie dans une nouvelle vidéo promotionnelle (en une de l'article) qui rappelle comment vont se passer les sorties en simultané. On y retrouve dedans des images déjà connues des différents films mais aussi quelques plans totalement inédits. Vous pouvez apercevoir un peu plus The Suicide Squad (qui occupe une grande place), des secondes toutes fraîches de Conjuring 3 : sous l'emprise du diable, un peu de Dune, des images de Cry Macho (la nouvelle réalisation de Clint Eastwood), Will Smith qui s'illustre dans le biopic King Richard, Angelina Jolie dans Those Who Wish Me Dead et du rab pour Mortal Kombat. On attend toujours de voir un peu de Matrix 4 mais le studio a visiblement décidé de nous faire attendre pour ce titre. Les prochains mois nous fourniront également des trailers plus consistants pour chaque long-métrages.

Ed Warren (Patrick Wilson) - Conjuring 3 : sous l'emprise du diable ©Warner Bros.

Une stratégie payante ?

Quoi que l'on pense de la ligne de conduite établie par Warner, elle permet au moins d'avoir un calendrier qui ne subit pas trop la crise. On prend l'exemple de Wonder Woman 1984, sorti dans certaines salles du monde et sur HBO Max, alors qu'on l'attend encore chez nous. Le studio a décidé de laisser tomber les traditionnelles sorties mondiales pour essayer de sauver les meubles, tout en propulsant sa plateforme. L'argument est suffisant pour engranger de nouveaux abonnés et rattraper le retard sur la concurrence. Il y a évidemment des hics, comme une accessibilité restreinte dans le monde à HBO Max - seuls les Etats-Unis peuvent en profiter pour le moment - ou la menace du téléchargement illégal. Nous jugerons à la fin de cette année si Warner a fait le bon choix, alors qu'on voit les autres studios toujours autant galérer à trouver des points de chute convenables à leurs titres.