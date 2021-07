Dune : une nouvelle bande-annonce grandiose est arrivée

"Dune" arrive à la mi-septembre sur les écrans français et reste l'un des immenses événements cinématographiques des prochains mois. Cette adaptation périlleuse par Denis Villeneuve se dévoile dans une nouvelle bande-annonce époustouflante.

Dune : le film de l'année ?

Denis Villeneuve ne quitte pas le monde de la science-fiction et va revenir avec un projet tout aussi risqué - voire plus - que Blade Runner 2049. C'est avec culot qu'il s'attaque à l'immense œuvre littéraire de Frank Herbert. Des années après la tentative compliquée de David Lynch, il va nous délivrer le 15 septembre prochain son Dune. Un premier volet de ce qui devrait au moins être un diptyque. L'histoire reprendra celle du roman original, à savoir la fuite de Paul Atréides, le fils du duc Leto, après que son père a été trahi par l'Empereur Shaddam IV.

C'est en compagnie de sa mère que le jeune homme s'éloigne des siens pour accomplir sa destinée. Au contact du peuple Fremen, il comprend qu'il a l'opportunité de devenir le sauveur de la planète Arrakis. Un territoire dominé par le sable qui abrite l'Épice, une formidable et convoitée ressource aux vertus immenses.

Dune ©Warner Bros.

Une nouvelle bande-annonce folle

Dans cette grand entreprise, Denis Villeneuve a décidé de s'entourer d'un casting exceptionnel : Thimothée Chalamet dans le rôle principal, Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Zendaya, Josh Brolin, Charlotte Rampling, Stellan Skarsgard, Dave Bautista et Jason Momoa. Impressionnante distribution, qui ajoute encore plus de hype autour de Dune. Une nouvelle bande-annonce vient d'être dévoilée et elle confirme que le spectacle s'annonce grandiose.

Visuellement, c'est une splendeur, avec certains plans impressionnants et un souffle épique qui fonctionne. Ce n'est pas nouveau que Denis Villeneuve est un formidable créateur d'images et cette opinion se confirme. On ne s'avancera pas à dire que le réalisateur a réussi son coup mais on sent que son travail est autant ample qu'a priori assez fidèle au matériau de base. Le film a déjà pu se révéler davantage auprès de certains chanceux, qui ont eu accès aux dix premières minutes ainsi qu'à d'autres images. Les retours sur ces aperçus sont encourageants :

Donc, Dune de Denis Villeneuve : j'ai eu la chance de voir les 10 premières minutes (plus une scène qui présente une attaque d'un ver des sables) en IMAX cette semaine. Épique, des choses vraiment palpitantes qui demandent à être vues sur le plus grand écran que vous trouverez. Oh... Et son titre est Dune : Partie Une.