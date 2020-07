Dunkerque sur Netflix : comment un chanteur de One Direction a rejoint le casting ?

En 2017, Christopher Nolan a frappé un très grand coup avec son 10ème film. Après « Interstellar », le cinéaste revient sur Terre et propose « Dunkerque », son premier film tourné en France. Puisque le film a rejoint le catalogue de Netflix, retour sur la présence étonnante d'un membre de One Direction.

C'est quoi Dunkerque ?

Après des blockbusters dans l'univers de la science-fiction, Christopher Nolan est de retour à un cinéma plus réaliste, mais toujours aussi impressionnant, avec Dunkerque. Il décide de poser ses caméras en France pour raconter les événements de la mission Dynamo qui se sont déroulés à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il choisit par ailleurs de tourner son film en 70mm IMax et Super Panavision 65mm afin d'avoir la meilleure qualité d'image possible. Un procédé également utilisé par Paul Thomas Anderson sur The Master et par Quentin Tarantino avec Les 8 Salopards.

Pour l'occasion, Christopher Nolan a réuni un casting hétéroclite quatre étoiles notamment composé de Fionn Whitehead, Mark Rylance, Tom Hardy, Barry Keoghan, Cillian Murphy et Kenneth Branagh. Il a également retravaillé avec Hans Zimmer qui signe la bande-originale d'un film de Nolan pour la 6ème fois. Pour davantage de réalisme, Christopher Nolan a tourné à Dunkerque dès le 1er janvier 2016. Et pour un souci d'authenticité, l'artiste a décidé d'utiliser de véritables bateaux pour recréer les scènes aquatiques. Un travail titanesque largement salué par la critique, qui a remporté trois Oscars dont celui du meilleur montage et qui a rapporté plus de 526 millions de dollars de recettes au box-office.

Comment un One Direction a-t-il rejoint le casting ?

Outre ses acteurs fétiches habituels, à savoir Tom Hardy et Cillian Murphy, le casting de Dunkerque comporte une surprise de taille. Harry Styles est l'un des héros de cette aventure. Son nom ne vous dit peut-être rien, pourtant il est l'un des chanteurs du groupe One Direction. Pour autant, son visage n'est pas forcément reconnaissable entre mille, surtout dans Dunkerque. Il joue le rôle d'un soldat lors de l'évacuation des troupes anglaises par le nord de la France. Un choix totalement réfléchi comme le racontait Christopher Nolan au micro de LA Times :

Quand nous avons réuni la distribution, nous avions des noms de comédiens bien établis : Kenneth Branagh, Mark Rylance, Tom Hardy, Cillian Murphy. Mais pour les soldats sur la plage, nous voulions de jeunes inconnus. Il n’est pas si inconnu que ça, mais il n’a rien fait avant en tant qu’acteur. Donc il a auditionné. Et j’ai littéralement auditionné des milliers de jeunes hommes en faisant des combinaisons différentes. Et il a eu le rôle.

Ainsi, Harry Styles a auditionné comme les autres et est parvenu à décrocher le rôle. Un rôle qu'il a interprété solidement et de manière très crédible au milieu de ces stars internationales. Un rôle mémorable pour ce chanteur qui n'est pour le moment jamais revenu devant une caméra...

Dunkerque étant disponible sur Netflix à partir du 19 juillet 2020, c'est le moment parfait pour voir ou revoir ce film qui s'inscrit complètement dans la filmographie de Nolan. La technique est irréprochable, photographie splendide, direction artistique précise, et propose des scènes d'action hallucinantes.