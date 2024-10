Dunkerque : pourquoi le film de Christopher Nolan a déclenché une polémique en France ?

Diffusé ce lundi 21 octobre sur France 3, le film "Dunkerque" de Christopher Nolan avait déclenché une polémique en France en raison de sa sous-représentation des forces françaises, qui ont pourtant joué un rôle crucial dans cette bataille historique.

Dunkerque : le grand film de guerre de Christopher Nolan

Sorti en 2017, Dunkerque, réalisé par Christopher Nolan, a été acclamé à l'international pour sa reconstitution intense de l'évacuation des troupes alliées lors de la Seconde Guerre mondiale. Cependant, le film a suscité une polémique en France, en raison de la faible représentation des soldats français dans cet épisode clé de l'Histoire.

L’évacuation de Dunkerque, ou l’opération Dynamo, s'est déroulée en mai-juin 1940. Elle a permis de sauver environ 338 000 soldats britanniques et français, encerclés par les forces allemandes. Le succès de cette opération a été en grande partie possible grâce aux forces françaises qui, malgré des pertes énormes, ont héroïquement résisté pour ralentir l'avancée allemande et permettre l'évacuation des troupes alliées.

Une polémique en France

La controverse a surgi en France après la sortie du film, car plusieurs spectateurs et commentateurs ont souligné que Dunkerque minimisait la contribution des forces françaises lors de cet événement. Dans le film, les soldats britanniques occupent le devant de la scène, tandis que les troupes françaises apparaissent brièvement, et parfois de manière anonyme, dans des scènes secondaires. Cette représentation a déçu une partie du public français, qui considérait que le film passait sous silence le rôle crucial des soldats français dans la défense de Dunkerque.

Des historiens ont également réagi, estimant que le film reflétait une vision principalement centrée sur les Britanniques, alors que l’opération Dynamo a été une coopération entre les troupes britanniques et françaises. Dominique Lormier, historien français, avait rappelé le sacrifice de 30 000 soldats français, déplorant que cette contribution ait été largement ignorée dans le film.

Certains spectateurs ont jugé cette sous-représentation injuste, étant donné l’importance historique de la résistance française dans l’issue de l’opération​.

De son côté, Christopher Nolan a défendu son choix artistique, expliquant que Dunkerque n’avait pas pour vocation de présenter un tableau exhaustif de l’évacuation, mais plutôt de se concentrer sur les expériences individuelles des soldats dans une situation de guerre. Il a également précisé que son film abordait le point de vue britannique, car il s'agissait de rendre hommage à la perspective de son pays sur cet épisode historique.