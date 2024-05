Et la durée "idéale" d'un film est... Une vaste enquête donne la réponse

Les films de cinéma seraient-ils trop longs ? S'asseoir 3h devant un grand écran est-il une torture ? Une grande enquête menée aux États-Unis a livré ses conclusions et donné la durée "idéale" d'un long-métrage.

Trop long, trop court ? Le cinéma cherche son temps

Avec des films qui ont tendance à s'allonger dans les cinémas, des productions de streaming qui ne sont pas concernées par les plannings rigoureux des sorties en salles, et un public dont l'attention est sollicitée en permanence par un flot ininterrompu de productions vidéo en tous genres, le débat fait rage : quelle est la durée idéale d'un long-métrage ?

La question occupe les studios et les cinéastes comme les spectateurs. Elle a même provoqué une réaction de Martin Scorsese, dont le dernier film Killers of the Flower Moon affiche une durée de 3h26 et a été projeté dans certains cinémas européens avec un entracte. Le réalisateur de Raging Bull et Les Infiltrés avait alors déclaré au Hindustan Times :

Les gens se plaignent que ce soit trois heures. Mais vous pouvez vous asseoir devant la télévision et regarder quelque chose pendant cinq heures... Beaucoup de gens vont au théâtre voir des pièces de trois heures et demi... Il faut respecter le cinéma.

La durée idéale pour un film ? 1h32 mn

Une enquête américaine, réalisée par Talker Research avec l'étude des réponses de 2 000 personnes sondées, a ainsi apporté ses conclusions. Pour l'ensemble des sondés, la durée "idéale" d'un film s'établirait ainsi à 1h32 mn. Parmi ces personnes interrogées, 15% seulement estiment qu'un film excédant les 2h est acceptable. Et seulement 2% se déclarent heureux d'un film dépassant les 2h30. La tendance est donc très claire aux États-Unis : plus c'est court, mieux c'est.

Un avis du public qui peut paraître contradictoire, et donc nourrit un phénomène paradoxal, puisque les grosses productions ont actuellement tendance à faire dans la longueur. Une tendance qui est soutenue par une réalité historique. À ce jour, dans les 10 plus grands succès de cinéma de l'histoire, 9 dépassent les 2h, et 3 dépassent les 3h : Avengers : Endgame, Avatar : La Voie de l'eau et Titanic.

D'un côté, le public américain souhaiterait donc voir des films avec une durée autour d'1h30, de l'autre le box-office le contredit, avec les plus grands succès de l'histoire dépassant largement cette mesure. Un paradoxe qui est aussi sensible en France, avec d'une part la célébration de la concision des films de Quentin Dupieux, et d'autre part un film comme Oppenheimer qui, avec sa durée de 3h, a attiré plus de 4,4 millions de spectateurs dans les cinémas.