Dwayne Johnson aurait adoré interpréter ce personnage

L'acteur Dwayne Johnson a récemment révélé dans un questions/réponses qu'il a obtenu le rôle de Hobbs dans la saga « Fast and Furious » parce qu'un autre grand rôle lui a filé entre les mains.

C'est la dure loi d'Hollywood. Les acteurs sont sur le marché, et se battent finalement pour obtenir des rôles. Dwayne Johnson a déjà une carrière bien remplie, et apparaît dans de nombreuses sagas internationales comme Fast and Furious et Jumanji. Pourtant, il y a un rôle qu'il aurait adoré avoir, pour lequel il avait postulé, sans être sélectionné. Un rôle perdu face à un très grand acteur.

Il faudra repasser

Si Dwayne Johnson rejoint l'aventure Fast and Furious, c'est parce qu'il a n'a pas été retenu dans un autre rôle pour lequel il avait postulé. Un rôle qui lui tenait énormément à cœur. Il s'agit de Jack Reacher.

En effet, en 2012, Dwayne Johnson passe l'audition pour interpréter Jack Reacher devant la caméra de Christopher McQuarrie. Mais il perd le rôle au profit de Tom Cruise, qui est choisi pour incarner cet ancien soldat. Le film est un succès relatif avec plus de 218 millions de dollars de recettes. Une suite voit le jour en 2016.

Sur sa page Instagram, Dwayne Johnson a révélé qu'il avait été casté dans Fast and Furious 5 après avoir perdu le rôle de Jack Reacher au profit de Tom Cruise. Même s'il est aujourd'hui très heureux de faire partie de l'aventure Fast and Furious, il aurait beaucoup aimé interpréter Jack Reacher. Comme il le précise pendant son live Instagram :

Dans tous mes rôles, depuis le début de ma carrière, j'ai été très chanceux. Je n'ai reçu que des personnages créés et conçus pour moi. Sauf Jack Reacher. C'était il y a presque dix ans, j'étais à une époque très différente. Tom était la plus grande star de cinéma du monde, et je ne l'étais pas. L'univers fonctionne de manière amusante cependant, comme lorsque cette porte s'est refermée et qu'une autre s'est ouverte avec la possibilité de créer un personnage à partir de rien, qui était dans mon ADN.

Il parle évidemment du rôle de Luke Hobbs qu'il tient depuis Fast and Furious 5. Même s'il regrette de ne pas avoir pu interpréter Jack Reacher, Dwayne Johnson s'en sort finalement très bien avec ce personnage récurrent qui est voué à revenir encore et encore. Tandis que Jack Reacher est pour le moment à l'arrêt. Ça s'appelle l'ironie du sort.