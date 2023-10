Dwayne Johnson : le Musée Grévin s'explique suite aux critiques de la statue de cire

Après le bad buzz lié à la couleur de peau de la statue de cire de Dwayne Johnson, le Musée Grévin a donné ses explications et a affirmé que la statue allait être retravaillée.

Dwayne Johnson pas convaincu par le Musée Grévin

Nul doute qu'en proposant une statue de cire de Dwayne Johnson, le Musée Grévin ne s'attendait pas à une telle réaction. Pourtant, une fois dévoilée et prise en photo par des visiteurs, de nombreuses critiques ont été faites. En cause, la couleur de peau de l'acteur beaucoup plus claire sur la statue que dans la réalité. Ni une ni deux, Internet s'en est emparé et a pointé un whitewashing. L'acteur lui-même a réagi avec beaucoup d'humour. Visiblement pas rancunier envers le Musée Grévin, Dwayne Johnson a affirmé qu'il allait demander des changements et qu'après cela il avait hâte de venir à Paris pour prendre un verre "avec lui-même".

Dwayne Johnson au Musée Grévin

Devant ce "bad buzz", le Musée Grévin n'a pas tardé à rebondir et à s'expliquer. Contacté par BFMTV, Yves Delhommeau, le directeur général du musée, a ainsi expliqué qu'il n'avait "pas été évident de trouver la bonne couleur de peau" à partir des photos de l'acteur : "Nous avions énormément de couleurs différentes". Mais surtout, une fois la statue installée, les équipes du Musée Grévin ont constaté que cette couleur de peau apparaissait de manière différente.

Nous avons installé le personnage il y a une semaine et nous nous sommes rendu compte sous les lumières du parcours de Grévin, avec un fond noir, qu'il apparaissait avec une peau très claire.

Dès le début, le directeur général du musée affirme qu'ils avaient l'intention de revoir leur copie dès qu'ils auraient le temps, tout en précisant : "les gens adorent se photographier avec lui, donc on n'a pas réagi tout de suite".

La statue de cire va être retravaillée

Sur son compte Instagram, le Musée Grévin a également posté une vidéo dans laquelle Yves Delhommeau donne ces explications. Le directeur général fait son mea culpa : "On a compris qu'on s'était peut-être trompé". Il donne ensuite davantage de précisions sur la complexité qu'il y a à faire une statue de cire et à rendre le résultat le plus fidèle possible à la personnalité à l'origine.

La peinture sur cire est très compliquée. C'est un travail de longue haleine, un travail de peinture à l'huile. Et là, ils ont travaillé sur un grain de peau à partir de photos. Dwayne Johnson apparaît de façon très différente d'une photo à l'autre.

Les équipes de création vont retravailler la statue, "continuer à le perfectionner" comme dit Yves Delhommeau avant de se réjouir de pouvoir "rencontrer bientôt Dwayne Johnson pour un verre à Paris !". Une histoire qui devrait donc bien se terminer pour le Musée Grévin.