Dwayne Johnson prépare une nouvelle adaptation au cinéma d'un célèbre jeu vidéo

La présence de Dwayne Johnson dans un long-métrage est très souvent synonyme de succès financier. Cette tendance se confirme au fil des années, même si ça n'a pas toujours été le cas à une époque. L'acteur vient de révéler qu'il allait tourner dans une nouvelle adaptation d'un jeu vidéo.

Dwayne Johnson récidive avec une nouvelle adaptation d'un jeu vidéo

Voilà maintenant une bonne décennie que Dwayne Johnson s'est affirmé comme une star de premier plan aux États-Unis et sur la scène internationale. L'ancien catcheur a brillamment réussi sa reconversion, devenant une des têtes d'affiche du cinéma d'action contemporain.

On n'oublie cependant pas que les années 2000 étaient très différentes pour lui. C'est d'ailleurs durant cette période qu'il a tourné dans Doom, adaptation sur grand écran de la mythique franchise vidéoludique. Difficile de parler de réussite, malgré une envie de plaire aux joueurs (la fameuse scène en vue FPS était conçue pour les draguer). Ce n'est un secret pour personne que les adaptations de jeux sont souvent décriées par le public mais Dwayne Johnson semble avoir envie de se confronter encore une fois à cet exercice.

Sarge (Dwayne Johnson) - Doom ©NBC Universal

La superstar vient de révéler lors d'une interview pour Men's Journal qu'il était en train de travailler sur un projet secret en rapport avec un jeu vidéo connu. L'intéressé se garde évidemment de révéler le titre mais nous promet que nous devrions avoir des nouvelles à ce sujet plus tard dans l'année :

Nous allons porter à l'écran l'un des jeux les plus grands, les plus badass, auxquels je joue depuis des années. Je suis vraiment ravi de le présenter aux fans du monde entier. Bien sûr, nous allons faire ce qu'il faut pour nos amis joueurs mais, en réalité, nous allons simplement faire un grand film.

De quel titre peut-il s'agir ?

Les paris sont désormais ouverts. Un titre nous vient directement en tête : Gears of War.

Gears of War 4 ©Microsoft

La célèbre franchise développée du côté de Microsoft coche des nombreuses cases du Dwayne Johnson-movie. Un portage dans les salles a déjà été évoqué par le passé, sans véritable succès. Mais celui que l'on surnomme The Rock peut, grâce à son nom, faire monter un tel projet, surtout s'il s'empare du rôle principal. Si la théorie Gears of War se tient tellement, c'est parce que le journaliste lance l'acteur sur ses rapports avec Microsoft et les jeux Xbox. Il paraît donc peu probable que le jeu en question appartienne au catalogue Sony - nous aurions alors pu citer God of War !

En attendant d'en savoir plus, on rappelle que Dwayne Johnson sera visible le 27 juillet prochain dans Black Adam, l'adaptation des comics DC.