E.T. l'extra-terrestre : quelles sont les différences entre les deux versions du film ?

En 2002, tout juste vingt ans après la sortie d'"E.T., l'extra-terrestre", le réalisateur Steven Spielberg décide de remasteriser son chef d’œuvre de la science-fiction. Découvrez les différences entre les deux versions du film.

E.T. l'extra-terrestre : un immense classique

En 1982, Steven Spielberg se lance dans la réalisation d'un nouveau film : E.T., l'extra-terrestre. Porté par le jeune Henry Thomas, par Drew Barrymore ou encore Dee Wallace, le long-métrage raconte comment un petit extraterrestre inoffensif atterrit sur la planète Terre et est recueilli par le jeune Elliot. Comme souvent avec les films de Steven Spielberg, E.T., l'extra-terrestre rencontre un sacré succès avec plus de 792 millions de dollars de recettes au box-office pour un budget estimé à 10,5 millions. Le long-métrage remporte également 4 Oscars sur ses 9 nominations.

Deux versions du film de Steven Spielberg

En 2002, pour fêter les vingt ans du film, Steven Spielberg décide de sortir une toute nouvelle version d'E.T., l'extra-terrestre. Il propose quelques améliorations et quelques modifications par rapport à la version originale. Si les grandes lignes du scénario n'ont évidemment pas changé, certaines séquences ont été transformées. L'exemple le plus marquant concerne évidemment les armes des policiers. À la fin du film, E.T. et Elliot passent un barrage de police.

Dans la version originale, les hommes de lois portent des fusils (même s'ils ne s'en servent pas). Tandis que dans la version remasterisée, les armes ont été troquées contre des talkies walkies. De même, les insultes ont disparu du film, au même titre que le terme "terroriste" employé par la mère d'Elliot dans la première version.

L'extraterrestre fait peau neuve

Steven Spielberg a également amélioré le design de l'extraterrestre. Le petit alien a acquis de nouveaux mouvements, ses expressions ont été augmentées, et son cou est télescopique dans la version de 2002.

Les lumières de la ville, le ciel, la lune et les hautes herbes ont également évolué d'une version à l'autre. Malheureusement pour Steven Spielberg ces modifications n'ont clairement pas plu à tout le monde. Avec le recul, le cinéaste regrette d'ailleurs ces choix, comme le rapportait Télé-Loisirs :

En ce qui me concerne, j'ai essayé de faire ça une fois et j'ai fini par le regretter. Pas en raison de la colère des fans, mais parce que je me suis déçu moi-même. J'étais trop sensible à certaines critiques à l'encontre d'E.T., émanant de groupes de parents lors de la sortie en 1982 et qui concernaient des dialogues comme "haleine de pénis" ou les plans sur les armes... Et puis, il y avait des gros plans d'E.T. assez sommaires, et je m'étais toujours dit que, si la technologie me permettait un jour de les améliorer, je le ferais. Au final, j'ai réalisé que je n'avais fait que voler les souvenirs d'E.T. à ceux qui l'aimaient. Et je le regrette.

E.T., l'extra-terrestre vient de débarquer sur Prime Video. On vous laisse le loisir de découvrir de quelle version il s'agit. On vous laisse également ci-dessous une vidéo qui répertorie toutes les différences entre les deux versions. Bon visionnage !