E.T. l'extra-terrestre : Steven Spielberg revient sur les origines touchantes du film

Lorsqu'il débarque dans les salles obscures en 1982, E.T. l'extra-terrestre s'impose rapidement comme le plus gros succès de Steven Spielberg au box-office mondial, depuis détrôné par Jurassic Park. Au début des années 80, le jeune cinéaste vient d'encaisser l'échec de 1941. Un film de guerre ambitieux pour lequel il a eu carte blanche, grâce aux réussites commerciales de Les Dents de la mer et Rencontres du troisième type.

Il s'attèle donc à la réalisation du premier volet de la saga Indiana Jones, Les Aventuriers de l'arche perdue, qui lui permet de se remettre en selle. Vient ensuite la bouleversante amitié entre le jeune Elliott (Henry Thomas) et l'alien réfugié dans la remise de la demeure familiale. Une fable universelle également portée par la petite Drew Barrymore, Dee Wallace et Peter Coyote, récompensée par quatre Oscars, dont un remis à John Williams pour sa formidable partition.

Au cours d'une discussion organisée dans le cadre du TCM Film Festival, Steven Spielberg s'est confié sur les origines de son long-métrage. Un projet très personnel né de plusieurs obsessions, à commencer par l'éclatement de la structure familiale.

Lorsqu'il tourne Rencontres du troisième type en 1976, le réalisateur planche en parallèle sur un projet inspiré de sa propre vie :

E.T. l'extra-terrestre voit véritablement le jour quand il associe cette thématique à celles du moment où les aliens sortent du vaisseau dans la dernière partie de Rencontres du troisième type, avant de repartir avec plusieurs humains, parmi lesquels le personnage incarné par Richard Dreyfuss. Steven Spielberg s'est remémoré ce qu'il a ressenti lors des prises de vues de ce passage culte :

Nous tournions cette scène et je me suis dit soudainement : "Et si cette petite créature ne remontait pas dans le vaisseau ? Et si elle faisait partie d'un programme d'échange ? Dreyfuss part, et il ou elle reste". Ensuite je me suis dit : "Et si je transformais mon histoire de divorce en une histoire d'enfants, une famille, essayant de combler le manque et assumant des responsabilités ?" Un divorce crée de grandes responsabilités, surtout si vous avez des frères et soeurs, on prend tous soin les uns des autres. "Et si Elliott, ou le gamin - je n'avais pas encore trouvé son nom - devait, pour la première fois de sa vie, devenir responsable d'une forme de vie pour combler le vide dans son coeur ?"