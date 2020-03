E.T. L'Extraterrestre : à l'origine le scénario était celui d'un film d'horreur

« E.T. L'Extraterrestre » est l'un des films de science-fiction le plus célèbre de toute l'histoire du cinéma, et accessoirement l'un des films majeurs de Steven Spielberg. Pourtant, à l'origine, le projet était totalement différent.

En 1982, les enfants du monde entier découvrent leur nouveau film préféré : E.T. L'Extraterrestre. Réalisé par Steven Spielberg, le long métrage devient une référence absolue du septième art. Un film familial touchant, qui est resté gravé dans la mémoire des enfants de la planète. Le film est également un énorme succès financier avec plus de 793 millions de dollars de recette pour un budget de 10,5 millions. Aujourd'hui, tout le monde connaît l'histoire d'Elliot qui rencontre cet alien perdu sur Terre. Pourtant, à la base, le scénario était totalement différent puisqu'il annonçait...un film d'horreur.

E.T. version horreur

Le projet de E.T a débuté comme un film d'horreur extraterrestre intitulé Night Skies. L'idée, aujourd'hui, de voir E.T comme un film d'épouvante, pourrait tourner à la parodie. Pourtant, initialement, Steven Spielberg voyait son bijou sous cet angle-là.

À la fin des années 1970, Steven Spielberg développe un script appelé Watch the Skies. Il le veut comme une sorte de suite à son chef d’œuvre Rencontre du Troisième Type. L'histoire était basée sur un récit prétendument vrai d'une famille terrorisée par des extraterrestres malveillants dans leur ferme du Kentucky en 1955. Spielberg décide alors de rencontrer le scénariste John Sayles, écrivain sur Piranhas et Alligator. Le cinéaste est désireux de transformer son projet en long métrage, avec des influences horrifiques. Le titre devient alors Night Skies. Mais Steven Spielberg ne voulait pas réaliser ce projet, préférant garder la casquette de scénariste et producteur. Il se tourne alors vers Tobe Hooper, le génie derrière Massacre à la tronçonneuse, pour filmer son histoire.

Design des créatures de Night Skies

Le projet avance doucement puisque le directeur des effets spéciaux Rick Baker commence à conceptualiser les créatures de Night Skies. Mais Steven Spielberg se met à douter de son idée. Il commence à se poser des questions sur la tournure du projet. Il décide alors de développer son script vers un angle qui s'avère être le balbutiement de E.T. L'Extraterrestre. En effet, il imagine une intrigue secondaire qui présente un alien bienveillant au milieu de cette troupe belliqueuse, qui se lie d'amitié avec le fils de la famille persécutée.

Steven Spielberg aime beaucoup cette nouvelle intrigue, au point qu'elle commence à prendre de plus en plus de place dans l'histoire globale. Il décide alors de délaisser les ressorts horrifiques pour se concentrer sur cette histoire d'amitié hors du commun. Alors, il se tourne vers la scénariste Melissa Mathison pour remanier le script. Tous les deux créent la base du film que l'on connaît, qu'ils appellent alors E.T. et moi.

Steven Spielberg a donc totalement abandonné l'idée de Night Skies au profit de E.T. L'Extraterrestre qu'il a lui-même mis en scène. Mais le réalisateur a repris certains éléments de son histoire horrifique pour les incorporer dans l'excellent Poltergeist, que Tobe Hooper a réalisé. La boucle est bouclée.