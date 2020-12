E.T. l'Extraterrestre sur Netflix : Steven Spielberg a écrit la suite du film

"E.T. l'Extraterrestre " est un des chefs d’œuvre de Steven Spielberg. Le réalisateur l'aime tellement qu'il en a même écrit une suite au scénario un peu étrange.

E.T l'Extraterrestre : lune et l'autre

En 1982, Steven Spielberg est déjà un poids lourd du box-office mondial. Ses trois derniers films ? Les Dents de la mer, Rencontre du Troisième Type et Les Aventuriers de l'arche perdue. Pourtant, à seulement 36 ans, il s’apprête à enfoncer le clou de sa réputation avec un long-métrage magique : E.T. L'Extraterrestre.

On y suit le destin d'un extra-terrestre qui visite la Terre avec ses congénères. Pourchassés par des agents du gouvernement, ses semblables n'ont d'autre choix que de repartir sans lui. Le petit abandonné se réfugie dans l'abri de jardin d'une autre famille, humaine cette fois-ci. Elliott, un jeune garçon, le recueille et va l'aider à recontacter le vaisseau de son espèce et le protéger de ceux qui souhaiteraient bien l'enfermer dans un laboratoire.

E.T. l'Extraterrestre ©Universal Pictures Vidéo

Le long-métrage fêtera bientôt les 40 ans de sa sortie et on peut dire que sa magie ne faiblit pas. La relation entre cet extraterrestre et un enfant est toujours aussi magique et forte en moments cultes. De "E.T, téléphone, maison." à ce plan iconique du vélo sur la face de la lune, E.T. L'Extraterrestre a marqué l'histoire du cinéma. À sa sortie, il devient le plus gros succès de l'histoire avec 793 millions de dollars de recette pour un budget de 10,5 millions. Devant un tel déferlement, en 2020, une suite serait mise en chantier automatiquement. Ce qui a failli arriver en 1982 également.

Albino, allez, d'accord !

Spielberg et sa co-scénariste Melissa Mathison ont en effet écrit une suite à E.T. L'Extraterrestre quelques semaines après la sortie. Sous la forme d'un traitement d'une dizaine de pages, il est daté du 17 juillet 1982. Intitulé E.T. II: Nocturnal Fears, l'histoire se déroule l'été après les événements du premier film.

On y suit une race mutée de celle d'E.T. dont on apprend que le vrai nom est Zrek. Ces entités maléfiques, dont le chef s'appelle Korel, sont albinos et veulent mettre la main sur lui. Ces versions démoniaques du gentil extraterrestre peuvent faire mourir les plantes et figer les êtres vivants. De son côté, Elliott est toujours aussi triste que son ami venu de l'espace soit reparti sur sa planète. Il pose un émetteur sur le toit de sa maison pour le faire revenir, et c'est probablement cet objet qui a attiré les mauvaises graines. Ces dernières kidnappent l'enfant et ses frères et sœurs et les emmènent dans l'espace. Heureusement, E.T. les sauve et les ramène sur Terre sains et saufs.

E.T. l'Extraterrestre ©Universal Pictures Vidéo

Cette suite, sur le papier, n'apporte pas grand chose à l'histoire. Steven Spielberg en avait conscience et décida de ne pas la faire car cela "ne ferait rien d'autre que priver l'original de sa virginité.". Pour les plus curieux d'entre vous, vous pouvez lire le traitement de 10 pages à cette adresse. Il est par contre tout en anglais.

Si aucune suite n'a vu le jour au cinéma, ce fut néanmoins le cas en roman. Publié en 1985, E.T. : la planète verte nous en apprenait beaucoup plus sur l'extraterrestre. On y découvrait par exemple que la lumière qui émanait de son doigt était un honneur et une marque de sagesse très rare. Son espèce s'avérait être celle des gardiens de tout ce qui pousse dans le monde. Mais E.T, observant Elliott depuis l'espace, ne pouvait qu'être le témoin d'un changement radical dans le comportement de son ami : il était en train d'oublier ses principes de bonté pour devenir... un homme. Cette suite de E.T. L'Extraterrestre est disponible en français et vous la trouverez facilement sur les sites spécialisés.