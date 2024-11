De l'eau et des requins dans le Colisée comme dans Gladiator 2 ? On démêle le vrai du faux

Dans Gladiator 2, une séquence impressionnante a soulevé de nombreuses questions : le Colisée de Rome a-t-il vraiment accueilli de l'eau et des requins ? On vous donne toutes les informations.

Gladiator 2 : les retrouvailles tant attendues

Vingt-quatre ans après avoir suivi le périple de Maximus, les portes du Colisée s'ouvrent de nouveau avec Gladiator 2, au cinéma depuis ce mercredi 13 novembre. Ce nouvel opus, toujours réalisé par Ridley Scott, nous replonge dans l'univers impitoyable de la Rome antique, en suivant cette fois-ci le destin de Lucius, fils de Lucilla et de Maximus, incarné par Paul Mescal.

Le film s’ouvre sur Lucius vivant en Numidie, une province en rébellion contre l'Empire romain. Il mène une vie simple avec sa femme, mais tout bascule lorsque l’armée romaine, menée par le général Marcus Acacius (Pedro Pascal), attaque les rebelles. Lucius perd tout dans cette bataille : sa femme est tuée et lui-même est capturé. Réduit en esclavage, Lucius est forcé de rejoindre les rangs des gladiateurs, une ironie tragique pour le fils de Maximus, le plus grand gladiateur que Rome ait connu.

Condamné à l’arène, Lucius se bat sous l’autorité de Macrinus (Denzel Washington), un ancien esclave ambitieux, qui a gravi les échelons pour se retrouver à la tête des gladiateurs. Macrinus, avide de pouvoir, voit en Lucius un outil potentiel pour asseoir son influence et se rapprocher de l’élite de Rome. Il manipule la haine de Lucius envers Acacius pour servir ses propres objectifs, espérant que le désir de vengeance de ce dernier le poussera à accomplir de grandes choses dans l’arène.

Le Colisée de Rome a-t-il vraiment été rempli d'eau ?

L'un des scènes les plus marquantes de Gladiator 2 (que l'on voyait déjà dans la bande-annonce) est celle où le Colisée, rempli d'eau, accueille une bataille navale avec des navires. Les gladiateurs qui tombent à l'eau se retrouvent confrontés à des requins qui n'attendent qu'un bon repas.

Les Romains organisaient effectivement des reconstitutions de batailles navales, appelées naumachies, pour divertir la population. Ces spectacles avaient lieu dans des bassins spécialement aménagés, parfois même des lacs artificiels, et mettaient en scène de véritables bateaux avec des centaines de combattants. Ces naumachies reconstituaient des affrontements navals historiques ou légendaires, et étaient destinées à impressionner les citoyens de Rome et à démontrer la puissance de l’Empire.

Par exemple, en 46 av. J.-C., Jules César organisa une gigantesque naumachie près du Tibre, impliquant plus de 2 000 combattants et 4 000 rameurs. L'empereur Auguste fit aussi creuser un immense bassin près du Champ de Mars pour des spectacles navals de grande envergure. La naumachie était un événement extrêmement coûteux, réservé aux occasions spéciales et aux fêtes impériales.

Le Colisée et les premières naumachies

L’idée d’un Colisée inondé pour des batailles navales n’est donc pas entièrement un mythe. Selon plusieurs sources historiques, le Colisée aurait accueilli des naumachies lors de son inauguration en 80 apr. J.-C., sous le règne de l’empereur Titus. Ce dernier aurait organisé des combats navals dans l’arène, inondant partiellement l’espace pour reconstituer des batailles entre de petits navires.

Cependant, ces naumachies dans le Colisée étaient différentes des grands spectacles extérieurs. Le Colisée mesurait environ 80 mètres par 54 mètres à l’intérieur de l’arène, une taille modeste comparée aux grands bassins aménagés spécifiquement pour les naumachies. La profondeur de l'eau était probablement limitée, car le Colisée n'était pas conçu pour des inondations prolongées. Ces premières naumachies dans l’arène ressemblaient probablement davantage à des démonstrations ou à de petites manœuvres navales qu'à des batailles grandeur nature.

L'ajout de l’hypogée : fin des spectacles aquatiques dans le Colisée

La possibilité d'inonder le Colisée fut de courte durée. Sous le règne de Domitien, successeur de Titus, l’arène fut équipée de structures souterraines complexes, connues sous le nom d'hypogée. Ce système de tunnels, de cages et de trappes permettait d’introduire les gladiateurs et les animaux directement dans l’arène. Ces installations rendaient l’inondation de l'arène impraticable, car l'eau aurait endommagé les infrastructures et bloqué les passages souterrains.

Une fois l'hypogée installé, il devint impossible d'organiser des naumachies dans le Colisée. Les spectacles aquatiques furent alors relégués aux bassins extérieurs, construits spécifiquement pour ces événements, comme celui commandé par Auguste. Ce dernier bassin, situé près du Champ de Mars, pouvait accueillir des batailles de grande envergure avec de véritables navires de guerre, contrairement aux démonstrations limitées que l’arène du Colisée aurait permis.

La fiction de Gladiator 2 : une vision spectaculaire mais inventée

La scène de Gladiator 2, où des gladiateurs affrontent des requins dans un Colisée inondé, relève donc d’une fiction purement cinématographique. Si les Romains avaient une véritable passion pour les combats d’animaux et les spectacles exotiques, rien ne prouve qu’ils aient jamais introduit des requins dans une arène. En revanche, ils faisaient se battre des gladiateurs contre des lions, des tigres, des ours, et d’autres animaux dangereux venus des quatre coins de l’Empire.