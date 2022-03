Eaux profondes : que vaut le film sulfureux avec Ana de Armas et Ben Affleck ?

"Eaux profondes" marque le retour d'Adrian Lyne derrière la caméra. Vendu comme un thriller érotique, porté par Ana de Armas et Ben Affleck, le film sera disponible sur Amazon Prime Video le 18 mars.

L'histoire d'Eaux profondes

Tiré du roman éponyme de Patricia Highsmith, Eaux profondes (Deep Water en VO) met en scène Vic Van Allen, un homme devenu riche après avoir inventé la puce permettant de contrôler les drones militaires. Il vit avec son épouse, Melinda, et leur jeune fille. Le couple aurait tout pour être heureux, et pourtant. Melinda n'est pas satisfaite et se cache à peine de ses aventures avec ses "bons amis". Vic, lui, observe sans trop rien dire. Une apathie qui pousse Melinda à aller encore plus loin. Jusqu'à faire craquer Vic ?

Tout en jouant la carte du mari mou du genou, Vic n'hésite pas à menacer les hommes qui croisent sa femme, dès lors qu'il se retrouve en tête-à-tête avec eux. Après une blague de mauvais goût et la disparition d'un "ami" de Melinda, Vic devient, aux yeux de sa femme, le principal suspect d'un meurtre.

Devant et derrière la caméra

On doit Eaux profondes à Adrian Lyne, un cinéaste qu'on n'avait plus vu depuis bien longtemps. C'est pourtant lui qui était derrière la caméra pour mettre en scène le classique Flashdance (1983). Par la suite, il proposait déjà un film très sexy avec 9 Semaines ½ (1986), dans lequel Kim Basinger et Mickey Rourke se livrent à une relation passionnelle. Il y a ensuite eu Liaison fatale (1987), L'Échelle de Jacob (1990), Proposition indécente (1993), Lolita (1997) et Infidèle (2002). Cela faisait donc vingt ans depuis sa dernière réalisation.

Après avoir dirigé le sulfureux duo que formaient Kim Basinger et Mickey Rourke, Adrian Lyne peut cette fois compter sur Ben Affleck et Ana de Armas pour porter son nouveau thriller. En plus des deux interprètes, on retrouve au casting l'expérimenté Tracy Letts, le jeune Jacob Elordi (Euphoria), mais également Dash Mihok (Ray Donovan), Kristen Connolly (La Cabane dans les bois), Lil Rel Howery (Free Guy) ou encore Rachel Blanchard (Clueless).

Ça vaut quoi ?

Ben Affleck est d'un calme glaçant tout du long. En opposition totale avec la pétillante Ana de Armas. On repense alors au rôle de l'acteur dans Gone Girl. Mais Eaux profondes est à mille lieux du niveau du film de David Fincher (et de tout ce qu'a pu faire Adrian Lyne). Rapidement, l'absence de réaction de Vic ennuie. On en vient même à comprendre l'attitude de Melinda qui se sent forcément plus vivante en allant voir ailleurs. Et à l'inverse, rien ne justifie que Vic puisse se contenter d'observer les infidélités de sa femme sans jamais élever la voix, mais en intervenant tout de même lorsqu'elle a le dos tourné.

Pourtant intrigant sur le papier (pour Adrian Lyne et ses deux interprètes), Eaux profondes est finalement bien trop soft et manque de tout. De vraie passion, de vrai mystère, de vrai malaise. Et avec ce scénario qui tourne vite en rond, il ne reste qu'à regarder passivement sans même avoir de quoi s'offusquer.

Le film sera disponible à partir du 18 mars sur Amazon Prime Video.