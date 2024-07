Échec au cinéma, ce film français de 2023 crée la surprise sur Netflix France

Le film français "La Plus belle pour aller danser" sorti il y a à peine un an au cinéma est déjà disponible sur Netflix France et c'est une réussite. Une belle surprise alors que le long-métrage était passé inaperçu au moment de sa sortie en salles.

La plus belle pour aller danser s'impose dans le Top 10 de Netflix

Écrit et réalisé par Victoria Bedos, le film La Plus belle pour aller danser est sorti au cinéma en avril 2023. Grâce aux accords récents de Netflix avec le cinéma français (la plateforme s'engage à octroyer une partie de son chiffre d'affaires annuel en France à la création cinématographique), le long-métrage est déjà disponible sur Netflix en France, seulement quinze mois après sa sortie dans les salles obscures.

Une seconde chance pour ce film qui n'avait pas connu un grand succès au cinéma, avec seulement 100 000 entrées. Et c'est bien parti puisque le long-métrage s'est déjà hissé dans le Top 10 des films les plus visionnés de la plateforme en France (à la cinquième place à l'heure où nous écrivons ces lignes).

De quoi parle le film ?

L'intrigue de La Plus belle pour aller danser suit Marie-Luce (Brune Moulin), une adolescente réservée et peu sûre d'elle, qui se sent invisible parmi ses camarades de lycée. Elle vit avec son père surprotecteur (Philippe Katerine) et une joyeuse troupe de retraités dans une pension de famille. Depuis la mort de sa mère, Marie-Luce a du mal à s'ouvrir aux autres et à se faire des amis.

Lors de la rentrée scolaire, Marie-Luce croise le chemin d'Émile, un nouvel élève charismatique, et tombe sous son charme. Elle rêve de se rapprocher de lui, mais sa timidité l'empêche d'agir. Albert, son meilleur ami de 80 ans (Pierre Richard), la pousse à prendre des initiatives.

Un soir, Marie-Luce découvre qu'Émile assistera à une fête costumée, et bien qu'elle ne soit pas invitée, Albert l'encourage à y aller. Inspirée par les conseils de ce dernier et les résidents de la pension, elle choisit de se déguiser en Don Vito Corleone, le célèbre personnage du Parrain, pour se sentir plus confiante.

À la fête, déguisée en garçon et sous le nom de Léo, Marie-Luce est méconnaissable. Son déguisement et son assurance surprennent tout le monde, y compris Émile, qui est intrigué par ce mystérieux Léo. Marie-Luce découvre qu'en se cachant derrière cette nouvelle identité, elle peut exprimer une facette d'elle-même qu'elle n'avait jamais osé montrer.

Le stratagème fonctionne si bien qu'elle décide de continuer à fréquenter Émile sous l'apparence de Léo. Cependant, maintenir cette double vie devient de plus en plus compliqué à mesure que ses sentiments pour Émile grandissent et que les risques de se faire démasquer augmentent. Marie-Luce doit naviguer entre son véritable soi et son alter ego, tout en cherchant à comprendre ce qu'elle veut réellement et comment être acceptée pour ce qu'elle est.