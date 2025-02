Échec au cinéma, ce thriller apocalyptique avec Romain Duris est dispo sur Netflix

Sorti en 2018, "Dans la brume" s’annonçait comme un thriller catastrophe ambitieux, porté par Romain Duris et Olga Kurylenko. Pourtant, malgré un concept accrocheur et une atmosphère oppressante, le film n’a pas trouvé son public en salles. Disponible depuis ce 19 février sur Netflix France, il bénéficie aujourd’hui d’une seconde vie et pourrait enfin rencontrer le succès qu’il n’a pas eu à sa sortie.

Un thriller catastrophe au cœur d’un Paris apocalyptique

Dès les premières minutes, Dans la brume de Daniel Roby plonge le spectateur dans une atmosphère suffocante. Une mystérieuse brume toxique envahit brutalement les rues de Paris, condamnant tous ceux qui s’y aventurent à une mort immédiate. Seule solution pour survivre : se réfugier dans les étages supérieurs des immeubles, à l’abri du brouillard mortel qui recouvre peu à peu la capitale.

Au cœur du chaos, Mathieu (Romain Duris) et Anna (Olga Kurylenko) tentent désespérément de protéger leur fille Sarah (Fantine Harduin), atteinte d’une maladie génétique rare et contrainte de vivre dans une bulle stérile. Mais avec la montée progressive de la brume, la survie de Sarah devient une véritable course contre-la-montre. Entre expéditions risquées à travers un Paris déserté et rencontres avec d’autres survivants, le film distille une tension constante, portée par une mise en scène immersive et un sentiment d’urgence permanent.

Avec son concept de Paris transformé en piège mortel, Dans la brume s’éloigne des standards hollywoodiens du film catastrophe. Pas d’explosions spectaculaires ni de héros invincibles ici, mais un survival angoissant et intimiste, centré sur un couple prêt à tout pour sauver son enfant.

Un échec en salles qui pourrait trouver son public sur Netflix

Malgré une idée forte et un casting solide, Dans la brume n’a pas connu le succès espéré en 2018. Avec seulement 256 000 entrées en France, le film a peiné à s’imposer, un score décevant au regard de son budget de 11,2 millions d’euros. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cet échec. D’abord, la promotion du film a été discrète, ne lui permettant pas de s’imposer comme un événement en salles. Ensuite, le public français n’est pas habitué aux films de science-fiction et de survie made in France, un genre encore largement dominé par les productions américaines.

Les critiques étaient également partagées. Si certains ont salué l’atmosphère oppressante et le concept original, d’autres ont regretté un manque d’explications sur l’origine de la brume et un scénario parfois trop minimaliste. Pourtant, ce qui a pu être perçu comme un défaut à l’époque pourrait aujourd’hui jouer en faveur du film. Avec l’essor des thrillers de survie sur Netflix, de Bird Box à La Plateforme, le public est désormais plus réceptif à ce type d’histoires, où l’essentiel repose sur l’ambiance et la tension plutôt que sur les effets spectaculaires.

Avec son arrivée sur Netflix France, Dans la brume bénéficie enfin de l’exposition qui lui manquait en salles. Il rejoint la liste des nombreux films français ayant trouvé une seconde vie sur la plateforme, à l’image de Oxygène ou La Nuée. Son décor parisien post-apocalyptique et son suspense haletant pourraient séduire une nouvelle audience, en quête de sensations fortes.