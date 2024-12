Échec au cinéma en 2023, cette comédie française est N°2 sur Netflix

Sorti en août 2023, Super-bourrés, une comédie française réalisée par Bastien Milheau, n'a pas rencontré le succès escompté en salles. Cependant, depuis sa mise en ligne sur Netflix le 30 novembre, le film a atteint la deuxième place du classement des films les plus regardés sur la plateforme.

Une comédie d’ados à la française

Réalisé par Bastien Milheau, Super-bourrés s’inscrit dans la lignée des comédies adolescentes, à mi-chemin entre Superbad et les délires potaches made in France. Le film suit Janus (Pierre Gommé) et Sam (Néo Broca), deux lycéens inséparables qui ont pour mission d’apporter des boissons à une soirée de fin d’année. Mais leur plan tourne rapidement au chaos lorsqu’ils mettent la main sur une étrange machine dans la cave du père de Janus.

Avec un ton absurde et un humour parfois borderline, le film s’adresse à un public jeune, avide d’histoires décomplexées. Bien que son concept déjanté ait attiré l’attention de certains, Super-bourrés n’a pas rencontré le succès attendu à sa sortie en salles.

Lors de sa sortie le 30 août 2023, le film a enregistré 61 676 entrées dans les cinémas français. Un score modeste qui s’explique en partie par une forte concurrence : la même semaine, des blockbusters comme Equalizer 3 et des films primés tels qu’Anatomie d’une chute dominaient le box-office. Le public, visiblement peu convaincu par la bande-annonce ou le concept, a préféré bouder cette comédie pourtant prometteuse.

Une renaissance sur Netflix

Si Super-bourrés a peiné à s’imposer en salles, son arrivée sur Netflix, le 30 novembre 2023, a complètement changé la donne. En seulement quelques jours, le film s’est hissé à la deuxième place des films les plus regardés sur la plateforme en France. Ce succès inattendu montre une fois de plus le pouvoir des plateformes de streaming pour redonner vie à des films passés inaperçus dans les circuits traditionnels.

Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce regain d’intérêt. Tout d’abord, le contexte : sur Netflix, le public est plus enclin à tester des films légers sans investir dans un billet de cinéma. Ensuite, l’humour absurde du film trouve mieux sa place dans un visionnage à domicile, où il est souvent consommé entre amis ou en famille, dans un cadre plus détendu.

Enfin, les films de potes, même s’ils peinent parfois à attirer des spectateurs en salles, bénéficient souvent d’un bouche-à-oreille positif une fois disponibles en streaming. Super-bourrés, avec son ton décalé et ses situations improbables, semble avoir trouvé son public.