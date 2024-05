Échec au box-office, cette comédie française au casting surprenant s'impose sur Netflix

Sortie en 2018, la comédie française "Ma mère est folle" de Diane Kurys avec Fanny Ardant et Vianney dans son premier rôle avait à peine attiré 65 000 spectateurs en salles. Grâce à son arrivée récente sur Netflix France, elle revit et s'est hissée à la deuxième place du Top 10.

Ma mère est folle : Vianney face à Fanny Ardant

Ma mère est folle est une comédie française réalisée par Diane Kurys, sortie en 2018. Le film présente une dynamique mère-fils entre les personnages principaux, Nina et Baptiste, interprétés respectivement par Fanny Ardant et le chanteur Vianney, qui fait ici ses débuts au cinéma.

L'histoire suit Nina, une mère excentrique et endettée, qui risque de perdre sa maison familiale. Dans un acte désespéré pour résoudre ses problèmes financiers, elle se lance dans une aventure improbable : elle embarque dans un voyage aux Pays-Bas pour vendre illégalement du cannabis. C'est durant ce voyage rocambolesque que Nina retrouve son fils Baptiste, avec qui elle est en froid depuis longtemps. Le film explore leur relation tumultueuse alors qu'ils tentent de renouer et de se comprendre enfin l'un l'autre.

La réalisatrice Diane Kurys est reconnue pour son approche intimiste et sensible des relations humaines, souvent centrée sur des intrigues familiales riches et complexes. Ses films, tels que Diabolo Menthe (1977), Coup de foudre (1983), ou encore Les Enfants du siècle (1999), se distinguent par leur capacité à mettre en avant les dynamiques familiales. Un sujet qu'elle a de nouveau exploré dans Ma mère est folle, qui n'a hélas pas connu un grand succès au cinéma à sa sortie.

Un échec au box-office mais une seconde chance sur Netflix

À sa sortie au cinéma en France, le film Ma mère est folle connaît un échec cuisant au box-office, avec à peine 65 000 entrées, soit un des pires scores pour un film français sorti en 2018. Mais comme cela arrive fréquemment, son arrivée récente sur Netflix en France lui a permis de toucher un tout nouveau public, qui ne connaissait même pas l'existence même du projet. Ainsi, la comédie de Diane Kurys s'est directement imposée en tête du Top 10 France, et se trouve à l'heure à laquelle nous écrivons ces lignes à la deuxième place des films les plus visionnés de la plateforme, juste derrière le blockbuster Atlas porté par Jennifer Lopez.