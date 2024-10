Échec critique et commercial, ce film d'horreur qui vient d'arriver sur Netflix mérite pourtant qu'on s'y attarde

En relation Malignant

Malignant, la dernière incursion horrifique de James Wan, est arrivé sur Netflix France après un passage en salles marqué par un échec commercial et des critiques mitigées. Pourtant, ce film atypique, qui mélange horreur et thriller psychologique, mérite d’être redécouvert. Avec une première partie rappelant les classiques de Wan comme Conjuring, le film bascule ensuite dans une histoire plus audacieuse, centrée sur le lien psychique entre l'héroïne et un mystérieux tueur. Le final, spectaculaire et démesuré, montre un James Wan en pleine maîtrise de sa folie créative.