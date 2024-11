Échec en salles, tournage cauchemardesque : cette comédie est Top 3 sur Netflix

Sorti en 2019, Rendez-vous chez les Malawas n'avait pas rencontré le succès escompté en salles et son tournage fut marqué par des tensions notables. Aujourd'hui, contre toute attente, cette comédie française se hisse dans le Top 3 des films les plus regardés sur Netflix.

Rendez-vous chez les Malawas : une grosse ambition

En décembre 2019, Rendez-vous chez les Malawas débarque dans les salles françaises avec une ambition claire : séduire le grand public grâce à un humour absurde et un casting de stars. Réalisé par James Huth, connu pour des succès comme Brice de Nice, le film s’inspire d’émissions comme Rendez-vous en terre inconnue pour imaginer une satire des travers des célébrités.

Le film raconte l’histoire de quatre personnalités invitées à participer à un programme télévisé qui les emmène rencontrer les Malawas, une tribu fictive isolée du reste du monde. Sur fond d’aventures rocambolesques, les personnages, campés par Christian Clavier, Michaël Youn, Ramzy Bedia et Sylvie Testud, révèlent leurs travers et leurs failles.

Avec une intrigue originale et un casting de choix, Rendez-vous chez les Malawas avait tout pour plaire. La promesse d’un humour décapant, porté par des acteurs au jeu exubérant, visait à attirer les familles et les amateurs de comédies populaires.

Échec au box-office et tensions sur le tournage

Derrière les caméras, cependant, tout ne se passe pas comme prévu. Michaël Youn, l’un des principaux acteurs du film, a plus tard qualifié ce tournage de "cauchemar". Il évoque une relation difficile avec Christian Clavier, marquée par des tensions qui ont pesé sur l’atmosphère générale du plateau. Les désaccords fréquents et une ambiance pesante ont rendu cette collaboration compliquée.

Ces tensions en coulisses ne sont pas le seul problème. Lors de sa sortie, Rendez-vous chez les Malawas est largement boudé par le public. Avec seulement 622 000 entrées en salles, le film est considéré comme un échec commercial pour une production de cette ampleur. La critique, quant à elle, ne se montre pas plus clémente : le scénario est jugé faible, les blagues tombent souvent à plat, et les clichés sur les cultures dites "exotiques" suscitent un certain malaise.

Malgré ces débuts difficiles, Rendez-vous chez les Malawas connaît aujourd’hui une surprenante résurgence grâce à Netflix. La comédie, qui semblait promise à l’oubli, s’est récemment hissée dans le Top 3 des films les plus regardés sur la plateforme en France.