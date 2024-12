Échec total il y a 20 ans, ce western méconnu vient d'arriver sur Netflix

Sorti en 2004, "Les Disparues" (The Missing), réalisé par Ron Howard, n’a pas trouvé son public en salles malgré un casting prestigieux et une réalisation ambitieuse. Désormais disponible sur Netflix, ce film suscite un regain d’intérêt auprès des amateurs de western.

Les Disparues : un western entre drame et thriller

Les Disparues (The Missing) est un film de 2004 réalisé par Ron Howard, adapté du roman The Last Ride de Thomas Eidson. Situé dans le Nouveau-Mexique de 1885, le long-métrage suit Maggie Gilkeson (Cate Blanchett), une guérisseuse et mère célibataire, dont la fille aînée est enlevée par un groupe de trafiquants dirigé par un mystérieux sorcier apache.

Pour sauver sa fille, Maggie est contrainte de faire appel à son père Samuel (Tommy Lee Jones), qui l’a abandonnée des années auparavant pour vivre parmi les Amérindiens. Leur quête, entre tensions familiales et affrontements avec des dangers du Far West, explore à la fois la violence de l’époque et les dynamiques complexes entre les colons et les Amérindiens.

Le film mêle plusieurs genres : le western, pour son cadre historique et ses paysages grandioses, et le thriller psychologique, par la tension qui traverse le récit. Porté par une direction artistique soignée et des performances d’acteurs solides, le film se démarque des westerns traditionnels en proposant une approche plus introspective.

Un échec commercial cuisant

À sa sortie en 2003, Les Disparues bénéficie d’un budget conséquent de 60 millions de dollars et d’un casting de renom avec Cate Blanchett, Tommy Lee Jones et Evan Rachel Wood. Malgré ces atouts, le film ne parvient pas à s’imposer au box-office mondial, en récoltant seulement 38 millions de dollars.

Du côté de la critique, les avis sont partagés. Si certains saluent l’ambition de Ron Howard et les prestations des acteurs principaux, d’autres pointent un rythme inégal et une intrigue prévisible. Par exemple, The Guardian note que "le film n’apporte rien de nouveau au genre" tandis que Roger Ebert qualifie le film de "correct mais sans grande envergure".

Les Disparues est un exemple de ces films oubliés par les salles qui trouvent une seconde vie grâce au streaming. Bien qu’il n’ait pas convaincu lors de sa sortie, il constitue une curiosité pour les amateurs de westerns atypiques ou pour ceux qui souhaitent explorer une œuvre moins connue de Ron Howard.

Le film est disponible sur Netflix France depuis le 1er décembre.