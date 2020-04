Edgar Wright va diriger un film de science-fiction

Savoir le talentueux Edgar Wright au boulot est toujours une bonne nouvelle. Après son trip horrifique "Last Night in Soho", le britannique serait déjà engagé sur un autre projet. Il va mener l'adaptation du bouquin "Set My Heart to Five" sur un robot qui se découvre des émotions.

Edgar Wright n'a pas eu à ramer pour se mettre dans la poche un paquet de cinéphiles lorsqu'il a livré Shaun of the Dead en premier film. Cette comédie d'horreur devenue culte pour de multiples raisons a lancé sa carrière sur les chapeaux de roues et on a rapidement compris ensuite qu'il disposait d'un réel talent. Comme en témoigne sa filmographie quasiment impeccable jusqu'à aujourd'hui. Son prochain film, Last Night in Soho, est sur le liste des titres qu'on attend le plus. Bien qu'on ne sache pas en profondeur de quoi ça va parler, tous les indices forcent à penser qu'il va nous embarquer dans une expérience cinématographique trépidante. C'est le 23 septembre prochain qu'on saura de quoi il en retourne - à condition qu'aucun report n'intervienne.

Edgar Wright va suivre un robot en plein réveil émotionnel

Edgar Wright serait déjà attaché à un autre projet si on en croit le sérieux site américain Deadline. Working Title Films, Focus Features et Compte Fiction Pictures s'associent pour une adaptation du roman Set My Heart to Five de Simon Stephenson. Un premier essai très remarqué et c'est probablement en raison de son passionnant sujet.

L'intrigue pensée par l'auteur se déroule en 2054 et met en scène Jared, un dentiste d'une petite bourgade qui a une particularité : il est un android. Dans le monde du roman, les hommes ont réussi à concevoir des robots qui utilisent de l'ADN humain. Ainsi ils se fondent totalement dans la masse. Sauf, qu'à l'inverse de nous, ils ne ressentent pas d'émotions. Mais lors d'une projection d'un vieux film, Jared se met miraculeusement à pleurer. Surpris par cet événement qui ne devrait pas arriver, il se met alors à regarder plusieurs films anciens pour voir s'ils font le même effet. C'est le cas et Jared se retrouve en plein réveil émotionnel. Chamboulé par cette découverte sur lui, il entreprend un trip sur les routes américaines et souhaite écrire le scénario d'un film qui va changer le monde.

De la science-fiction mais surtout une réflexion sur le pouvoir du cinéma, un sujet en or pour Edgar Wright. Aucun début de casting n'est encore annoncé mais c'est Simon Stephenson lui-même qui sera chargé d'écrire le scénario. On peut donc s'attendre à une certaine fidélité par rapport à l'écrit original.