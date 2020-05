Édouard Philippe annonce la réouverture des salles de cinéma pour le 22 juin

Alors que le mois de juillet s'était murmuré pour une réouverture des salles de cinéma, c'est finalement le 22 juin que nous pourrons retourner au cinéma. C'est une douloureuse parenthèse de trois mois qui devrait ainsi se refermer, à la grande joie des professionnels du cinéma et des spectateurs.

Ça y est, le bout du tunnel est en vue. Et avec cette lumière qui scintille, on sentirait déjà presque l'odeur du pop-corn. Le Premier ministre Édouard Philippe vient de l'annoncer : les cinémas vont rouvrir sur tout le territoire français le 22 juin.C'est lors de sa présentation de la deuxième phase de déconfinement que la bonne nouvelle est tombée.

La propagation du virus (presque) sous contrôle, les salles vont rouvrir

Christopher Nolan aura sans doute eu raison de vouloir maintenir la date de sortie initiale de son film Tenet, puisqu'il semblerait bien que les autorités procèdent à la réouverture des salles obscures d'ici un petit mois. Un soulagement pour les professionnels du cinéma, producteurs, distributeurs et exploitants de salles en premier lieu, qui vont pouvoir se remettre pleinement au travail. Ça l'est aussi pour les spectateurs, sevrés de sorties cinéma depuis la mi-mars. Maintenant que les chiffres indiquent une désaturation des services hospitaliers et une plus faible propagation du virus, rendez-vous est pris pour le 22 juin !

Il reste à connaître les conditions de cette réouverture, qui ne pourra pas se faire sans le respect d'au moins une partie des règles sanitaires énoncées depuis le début de la crise. Les spectateurs seront vraisemblablement invités à se laver les mains et à se tenir à bonne distances les uns des autres, ce qui devrait impacter la jauge des salles. En effet, il est possible que les salles de cinéma ne soient pas immédiatement autorisées à se remplir entièrement, et il est à envisager qu'un siège sur deux soit laissé vide pour ne pars prendre le risque de relancer la circulation du covid-19.

Quant au calendrier des sorties au cinéma, les prochains jours devraient nous éclairer sur les films qui seront à l'affiche. Le décalage des sorties prévues ces derniers mois devrait occasionner une sérieuse réorganisation de l'agenda des sorties.