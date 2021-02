Edward aux mains d'argent est de retour dans cette publicité avec Winona Ryder et Timothée Chalamet

La magie du film "Edward aux mains d'argent" revient, et c'est dans une publicité pour la télévision qui joue fortement sur notre nostalgie.

Edward aux mains d'argent : chef d’œuvre baroque et flamboyant

En 1990, entre deux Batman, Tim Burton met en scène ce que beaucoup considèrent comme son film le plus réussi : Edward aux mains d'argent. Ce conte macabre alternant couleurs pastels et ténèbre éblouit par sa poésie.

Edward (Johnny Depp) - Edward aux mains d'argent ©20th Century Fox

On y suit Edward (Johnny Depp), une créature créée de toutes pièces par un savant qui meurt avant de pouvoir lui offrir des mains. Le pauvre laissé-pour-compte se retrouve à vivre seul dans un grand château qui tombe en ruine. Il est recueilli un jour par Peg (Dianne Wiest), une représentante en produits de beauté généreuse qui le prend sous son aile. Edward se retrouve à vivre avec sa famille et s'éprend de Kim (Winona Ryder), sa fille aussi jolie qu'un flocon de neige. Le jeune homme va devoir apprendre à se comporter de manière à se faire adopter par la communauté. Une entreprise pas si simple quand les commérages répondent aux jalousies qui naissent d'un simple "non".

Touché par la grâce, Edward aux mains d'argent est un de ces films qui ne vieillissent pas tellement leur identité est forte au départ.

Les nostalgiques vont se réjouir du retour du personnage à la télévision. Pour un nouveau film ? Non, pour vendre une voiture électrique coûtant un peu moins de 60 000 dollars. C'est un peu moins poétique.

Comment couper la route ?

Lors du célèbre Super Bowl, des millions d'Américains sont tournés vers leurs postes de télévision. En plus du sport, ils peuvent également se régaler des publicités qui passent ce jour-là, les créatifs rivalisant d'idées marquantes. Ce qui est le cas de la nouvelle campagne pour le modèle LYRIQ de chez Cadillac. Cette automobile a de plus une particularité incroyable : on peut la conduire sans les mains. Comment vendre ce produit lorsque l'on a un gros budget et envie de se faire plaisir ? Tout simplement en engageant deux grosses stars d'Hollywood et en rendant hommage à un chef-d’œuvre du septième art, en l’occurrence Edward aux mains d'argent.

30 ans après le film, Winona Ryder reprend son rôle de Kim, devenue maman. Son fils s'appelle Edgar et, comme son père, il est muni de ciseaux à la place des mains ! Ce dernier est incarné par Timothée Chalamet. Comme son paternel il y a 30 ans, sa vie est compliquée. Les cicatrices qu'il porte sur le visage montrent bien que l'apprentissage n'a pas été des plus simples.

Edward aux mains d'argent ©Cadillac

La vidéo est aussi drôle que mélancolique et reprend bien les codes du film originel. D'un côté, ces mains extraordinaires sont bien pratiques pour couper de l'ananas ou créer un sandwich hors du commun. De l'autre, elles crèvent des ballons et attirent des aimants. Pire, elles découpent la ficelle qui sert, dans les bus, à demander l'arrêt. Résultat : le chauffeur refuse maintenant de prendre le jeune garçon dans son véhicule. Comment va-t-il faire pour se déplacer ? C'est là que la voiture qui se conduit sans les mains intervient, cadeau de maman Kim qui veut faire plaisir à son fils.

Pour ceux à qui la publicité a donné envie de revoir le film, Edward aux mains d'argent est disponible en streaming sur Disney Plus.