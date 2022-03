Edward aux mains d'argent : la maison du film est en vente

Vous avez toujours rêvé de vivre dans l'univers de Tim Burton ? C'est possible avec la maison de "Edward aux mains d'argent" qui est désormais en vente. Un véritable musée en hommage au long-métrage.

Le joli conte gothique de Tim Burton

C'est en 1990 que Tim Burton réalisait l'un de ses films les plus mémorables : Edward aux mains d'argent. Un film qu'on pourrait qualifier de drame gothique qui tend autant vers le fantastique que la romance. Le réalisateur met en scène le monde pas si merveilleux de la banlieue américaine qu'il moquait déjà dans Beetlejuice (1988). Au milieu de cette petite communauté composée de commères et d'hommes pas très futés, se trouve Peg Boggs (Dianne Wiest), une mère de famille attentionnée qui va faire la rencontre d'Edward (Johnny Depp), un jeune garçon timide et vivant seul dans un sombre château.

Edward (Johnny Depp) - Edward aux mains d'argent ©20th Century Fox

Ce dernier est longtemps resté reclus étant donné sa particularité physique : des ciseaux à la place des mains. Mais Peg va le recueillir, l'amener à découvrir le monde et surtout l'amour grâce à Kim (Winona Ryder), sa fille aînée. Edward aux mains d'argent est un film sombre et poétique dont chaque élément aura marqué les esprits. Des comédiens aux costumes en passant par les décors.

La maison d'Edward aux mains d'argent

Justement, parmi les décors du film, on se souvient de la charmante maison dans laquelle vivait la famille Boggs. Une demeure qui existe vraiment, et qui est désormais en vente. Le Figaro révèle que depuis ce mercredi 9 mars il est possible d'acquérir les lieux ainsi qu'une "collection de souvenirs du tournage" pour la modique somme de 700 000 dollars (environ 640 000 euros).

L'endroit se trouve évidemment aux Etats-Unis, plus précisément au 1774 Tinsmith Circle à Lutz en Floride. Comme on peut le voir sur une série de photos (ci-dessus), les lieux n'ont pas changé. On retrouve la même décoration que dans le film, à l'intérieur comme à l'extérieur, avec quelques éléments supplémentaires mais renvoyant à l'univers de Tim Burton.

Joey Dahlia et sa femme Sharon avaient acheté la maison en 2020 pour 230 000 dollars. Ils ont décoré les lieux dans le but d'en faire une sorte de musée d'Edward aux mains d'argent. Ils ont également nommé la maison « Scissorland » et partagent des photos sur leur page Instagram. Les deux passionnés ont tout de même décidé de se séparer de l'ensemble de la demeure. Devant un tel travail, on espère que le futur acquéreur de la maison la gardera intacte.